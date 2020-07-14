Петербуржцев с существенным поражением легких стали реже отправлять в больницы, свидетельствует статистика крупнейшего в городе сортировочного центра COVID-19. В комитете здравоохранения говорят, что методика госпитализации не менялась. По данным института Березина Сергея, накануне из 136 пациентов у 78 диагностировали пневмонию. В больницу увезли двоих. Это соответствует количеству человек, у которых томограф нашел критическое поражение легких в объеме более 75%. Их кодифицируют как КТ-4.

Остальных петербуржцев отправили домой. Среди них 10 человек с поражением 50–75% объема легких (КТ-3) и 13 — с поражением 25–50% объема (КТ-2). По распоряжению комитета здравоохранения Петербурга № 229 от 16 апреля 2020 года, все пациенты с КТ-2–4 подлежат госпитализации в медицинские организации, оказывающие помощь больным с COVID-19 и внебольничными пневмониями. Вчерашний день оказался не уникальным по низкой госпитализации пациентов. «Фонтанка» посмотрела статистику института Березина за последнее время. С начала июля в сортировочных пунктах КТ-2–4 диагностировали у 270 человек. В больницу отправили 170, или 52%. Не было ни одного дня, чтобы уровень госпитализации соответствовал уровню КТ-2–4.

Для сравнения: с 18 по 30 июня процент госпитализированных составлял 93% — из 385 пациентов с объемным поражением легких в больницу увезли 359. На графике июня линии госпитализации (желтый цвет) и количество пациентов КТ-2–4 почти совпадают. Тенденция к снижению госпитализации отчетливо началась в июле. В некоторые дни в больницы увозили меньшее количество пациентов, чем тех, у кого процент поражения легких превысил 50% (КТ-3, линия синего цвета).



В комитете здравоохранения «Фонтанке» сообщили, что методика госпитализации осталась прежней — в больницы должны увозить пациентов с поражением легких более 25%.

«Возможно, в цифрах медцентра Березина какая-то ошибка. Придется разбираться», — уточнили в комитете. По словам замглавного по медицинской части института Березина Михаила Черкашина, показатель поражения легких более 25% необязательно ведет пациента в больницу: «Мы указываем [в статистике] тех, кому рекомендуем госпитализацию и кто при этом не пишет отказ. Пациенты с КТ-1 и КТ-2 при стабильном состоянии в 99% случаев отправляются домой. Это стандартная практика, например, в Москве с первого дня работы. Помимо этого сейчас появилось некоторое количество пациентов после выписки из больницы. Формально там сохраняется КТ-2, но человек выздоравливает и не требует госпитализации. Первичные пациенты с КТ-3 должны госпитализироваться. Но так как сейчас мы работаем уже не по скорой помощи, а по записи из поликлиник, часть из них предпочитают поехать домой, чтобы спокойно собраться в больницу, а не ждать скорую помощь в наших центрах. Вообще рентгенологическая картина не всегда коррелирует с тяжестью состояния пациента, и поэтому опираться только на баллы КТ в корне неверно. На сегодняшний день складывается впечатление, что стало меньше тяжелых пневмоний и больше легких форм. Вероятно, с этим и связано снижение количества госпитализаций в целом по городу. Свободных коек много, а число госпитализаций упало в разы по сравнению с концом мая — началом июня. В целом же наша функция выполнена. Сортировка прекращена, и сейчас центры работают уже просто в режиме диагностики по плановым запросам поликлиник. Тяжелые пациенты маршрутизируются в приемные отделения больниц, минуя нас. Вероятнее всего, через несколько недель и такой режим станет не нужен».