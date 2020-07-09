В Петербурге ежедневно диагностируют более 200 случаев пневмонии — в четыре раза больше «доковидного» показателя
Более 17 тысяч человек в Петербурге получили диагноз «внебольничная пневмония» за время работы центров КТ. В среднем в городе регистрируют более 200 случаев в день.
Статистику заболеваемости привел 9 июля медицинский институт имени Березина Сергея. Из нее следует, что с 26 апреля компьютерную томографию — вне больниц — прошли 25 тысяч пациентов, пневмонию поставили 17 202. То есть положительный диагноз получает около 70 % человек.
Впервые о росте внебольничной пневмонии говорили еще в мае 2020 года. За 2,5 месяца, по данным губернатора Беглова, заболели 13 793 человек. К началу июля, если отталкиваться от цифр мединститута Березина, заболеваемость пневмонией набирает ход.
В «доковидные» месяцы — январь и февраль — в Петербурге регистрировали примерно 60 случаев пневмонии в день. Это в 4 раза меньше нынешнего показателя.
В Петербурге с конца апреля в систему ОМС включены 6 сортировочных центров для проведения комьютерной томографии петербуржцам с подозрением на COVID-19. Два открыл медцентр Березина, по одному — НМЦ «Томография», Центр точной диагностики, городская больница Иоанна Кронштадтского, городская поликлиника № 106. Территориальный фонд ОМС выделил этим центрам 94 миллиона рублей на диагностику 26,5 тысяч человек. Судя по данным медцентра Березина, лимиты почти израсходованы. Корректировка выделенных средств последний раз проводилась месяц назад.