Более 17 тысяч человек в Петербурге получили диагноз «внебольничная пневмония» за время работы центров КТ. В среднем в городе регистрируют более 200 случаев в день.



Статистику заболеваемости привел 9 июля медицинский институт имени Березина Сергея. Из нее следует, что с 26 апреля компьютерную томографию — вне больниц — прошли 25 тысяч пациентов, пневмонию поставили 17 202. То есть положительный диагноз получает около 70 % человек.

