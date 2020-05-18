Беглов: Внебольничной пневмонией с марта заболели 13 793 человека. Неделю назад их было на 2,5 тысячи меньше

С начала марта внебольничной пневмонией в Петербурге заболели 13 793 человека. Выздоровели 7 250.

О статистике 18 мая рассказал губернатор Александр Беглов, его обращение показали в эфире телеканала «Санкт-Петербург». «Заболеваемость, связанная с COVID-19, в нашем городе на убыль не идет», — подчеркнул глава города, напомнив, что в конце прошлой недели два дня подряд количество вновь заболевших превышало 500 человек.

Напомним, на прошлой неделе Беглов отчитывался перед депутатами Законодательного собрания; на тот момент он сообщал об 11 223 случаях внебольничной пневмонии. При этом периодически заболеваемость была выше среднего многолетнего показателя в 5,5 раза. Скончались за 2,5 месяца 697 человек.