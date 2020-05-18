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18.05.2020 18:50
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Беглов: Внебольничной пневмонией с марта заболели 13 793 человека. Неделю назад их было на 2,5 тысячи меньше

С начала марта внебольничной пневмонией в Петербурге заболели 13 793 человека. Выздоровели 7 250.

О статистике 18 мая рассказал губернатор Александр Беглов, его обращение показали в эфире телеканала «Санкт-Петербург». «Заболеваемость, связанная с COVID-19, в нашем городе на убыль не идет», — подчеркнул глава города, напомнив, что в конце прошлой недели два дня подряд количество вновь заболевших превышало 500 человек.

Напомним, на прошлой неделе Беглов отчитывался перед депутатами Законодательного собрания; на тот момент он сообщал об 11 223 случаях внебольничной пневмонии. При этом периодически заболеваемость была выше среднего многолетнего показателя в 5,5 раза. Скончались за 2,5 месяца 697 человек.

По официальным данным, в Петербурге с марта COVID-19 заболели 10 887 человек, 425 — за последние сутки. Всего новый коронавирус унёс жизни 90 человек.

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Комментарии (19)

mm77
Я очень надеюсь на наших врачей. И очень жду от них вакцину к осени. Иначе придется идти путём средних веков, определять минимальную степень болячки, делать "прививку", надеяться на "безсимптомность" (естественно 2 недели на "самоизоляции"). Потом на тест на антитела. Это вроде называлось даже как-то. Но я очень надеюсь что за 300 лет мы много чего нового узнали (вроде недавно врачи собирались голову человеку пересаживать, а что теперь). Всем здоровья. Скоро лето. 😷
dragvs
Почему не делается ПЦР на возбудителя во всех случаях внебольничных пневмоний? Что так тщательно скрывают?
avtech
результата анализа надо ждать неделю!
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