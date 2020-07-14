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14.07.2020 14:29
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На содержание дамбы опять ищут подрядчика. Готовы платить 7,4 млрд рублей

Дирекция комплекса защитных сооружений объявила аукцион на содержание петербургской дамбы в течение трех дет. На прошлом витке от объекта отодвинули «Метрострой».

Информация о закрытом аукционе на содержание зданий, сооружений и систем КЗС опубликована на сайте госзакупок накануне. Спецификой объекта объясняется минимум информации: сам аукцион запланирован на 20 августа, максимальная цена — 7,4 млрд рублей. Интересно распределение финансирования: примерно по 1,8 млрд на 2021 и 2022 годы и 3,7 млрд — на 2023-й.

Напомним, сейчас генподрядчиком по содержанию комплекса защитных сооружений является компания «Би-Си-Си», которая выиграла аналогичный аукцион в конце 2017 года. Тогда незадолго до подведения итогов был уволен глава Дирекции КЗС Владимир Щекачихин. При нем соответствующий контракт заключался с «Метростроем».

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