С 14 и 15 июля в Петербурге вступают в силу новые ограничения движения, часть из которых продлится до середины осени. Водителей потеснят для ремонта тротуаров, реконструкции водопровода и прокладки электрокабеля.

Как сообщает 13 июля пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга, со вторника, 14 июля, из-за ремонта покрытия тротуара, который ведет АО «ПО «Возрождение», ограничивается движение транспорта по улице Чайковского: с 14 июля по 4 сентября — от набережной реки Фонтанки до Литейного проспекта; с 5 сентября по 8 октября — от проспекта Чернышевского до Потёмкинской улицы.

Кроме того, с 19 сентября по 4 октября ограничат проезд по Друскеникскому переулку от улицы Чайковского до Фурштатской улицы.

Фото: ГАТИ Петербурга

В среду, 15 июля, АНП «Объединение «ДОРМОСТ» начнет ремонт тротуаров на набережной фонтанки. До 14 октября будут поэтапно ограничивать движение на участке от набережной Кутузова до улицы Пестеля и по близлежащим улицам. При этом закроют проезд вдоль дома 2 по набережной Фонтанки, чтобы разместить бытовой городок. Этапы ограничений: с 15 июля по 13 августа — по улице Оружейника Фёдорова от Гагаринской улицы до набережной реки Фонтанки, включая перекрестки;

с 17 июля по 27 августа — по Гангутской улице от набережной реки Фонтанки до Гагаринской улицы;

с 14 по 20 сентября — по набережной реки Фонтанки от улицы Пестеля до Гангутской улицы;

с 30 сентября по 14 октября — по набережной реки Фонтанки от улицы Чайковского до Гангутской улицы.

Фото: ГАТИ Петербурга

Также с 15 июля и по 30 августа ограничат движение по проспекту Маршала Жукова на участке от улицы Маршала Казакова до дороги на Турухтанные острова. Там тротуары отремонтирует ООО «АРТСТРОЙГРУПП».

Фото: ГАТИ Петербурга

Из-за реконструкции водопровода с 15 по 28 июля ограничивается проезд по Долгоозёрной улице на пересечении с проспектом Авиаконструкторов, а затем с 29 июля по 28 августа — по проспекту Авиаконструкторов от Долгоозёрной улицы до улицы Ильюшина. Работы выполнит ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Фото: ГАТИ Петербурга

В Красносельском же районе переходят на следующий этап работы ПАО «Ленэнерго» по прокладке электрокабеля. В связи с этим с 15 июля по 14 августа ограничат движение по улице Котина от улицы Маршала Казакова до Ленинского проспекта и по Ленинскому проспекту от Брестского бульвара до улицы Котина. Далее с 15 августа по 14 сентября будет ограничено движение по Ленинскому проспекту от Брестского бульвара до улицы Десантников и по Брестскому бульвару от Ленинского проспекта до улицы Рихарда Зорге. А с 15 сентября по 14 октября ограничат проезд по Брестскому бульвару от Петергофского шоссе до улицы Маршала Захарова.

Фото: ГАТИ Петербурга