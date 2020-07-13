Ремонт тротуаров потеснит водителей на Маршала Жукова, улице Чайковского и набережной Фонтанки
С 14 и 15 июля в Петербурге вступают в силу новые ограничения движения, часть из которых продлится до середины осени. Водителей потеснят для ремонта тротуаров, реконструкции водопровода и прокладки электрокабеля.
Как сообщает 13 июля пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга, со вторника, 14 июля, из-за ремонта покрытия тротуара, который ведет АО «ПО «Возрождение», ограничивается движение транспорта по улице Чайковского:
- с 14 июля по 4 сентября — от набережной реки Фонтанки до Литейного проспекта;
- с 5 сентября по 8 октября — от проспекта Чернышевского до Потёмкинской улицы.
Кроме того, с 19 сентября по 4 октября ограничат проезд по Друскеникскому переулку от улицы Чайковского до Фурштатской улицы.
В среду, 15 июля, АНП «Объединение «ДОРМОСТ» начнет ремонт тротуаров на набережной фонтанки. До 14 октября будут поэтапно ограничивать движение на участке от набережной Кутузова до улицы Пестеля и по близлежащим улицам. При этом закроют проезд вдоль дома 2 по набережной Фонтанки, чтобы разместить бытовой городок.
Этапы ограничений:
- с 15 июля по 13 августа — по улице Оружейника Фёдорова от Гагаринской улицы до набережной реки Фонтанки, включая перекрестки;
- с 17 июля по 27 августа — по Гангутской улице от набережной реки Фонтанки до Гагаринской улицы;
- с 14 по 20 сентября — по набережной реки Фонтанки от улицы Пестеля до Гангутской улицы;
- с 30 сентября по 14 октября — по набережной реки Фонтанки от улицы Чайковского до Гангутской улицы.
Также с 15 июля и по 30 августа ограничат движение по проспекту Маршала Жукова на участке от улицы Маршала Казакова до дороги на Турухтанные острова. Там тротуары отремонтирует ООО «АРТСТРОЙГРУПП».
Из-за реконструкции водопровода с 15 по 28 июля ограничивается проезд по Долгоозёрной улице на пересечении с проспектом Авиаконструкторов, а затем с 29 июля по 28 августа — по проспекту Авиаконструкторов от Долгоозёрной улицы до улицы Ильюшина. Работы выполнит ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».
В Красносельском же районе переходят на следующий этап работы ПАО «Ленэнерго» по прокладке электрокабеля. В связи с этим с 15 июля по 14 августа ограничат движение по улице Котина от улицы Маршала Казакова до Ленинского проспекта и по Ленинскому проспекту от Брестского бульвара до улицы Котина.
Далее с 15 августа по 14 сентября будет ограничено движение по Ленинскому проспекту от Брестского бульвара до улицы Десантников и по Брестскому бульвару от Ленинского проспекта до улицы Рихарда Зорге. А с 15 сентября по 14 октября ограничат проезд по Брестскому бульвару от Петергофского шоссе до улицы Маршала Захарова.