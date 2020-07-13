«С такими показателями уже можно не лояльничать». В Хабаровском крае ждут роста заболеваемости после митингов в поддержку Фургала
Скорость распространения коронавируса в Хабаровском крае за минувшие сутки выросла с 94 до 121 нового случая. Чиновники ждут последствий прошедших накануне народных волнений из-за ареста губернатора Сергея Фургала.
Полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев 13 июля назвал не очень хорошей эпидемическую ситуацию в Хабаровском крае. «У вас количество заболевших максимальное по Дальнему Востоку. Дальний Восток вообще идет с некоторым смещением по сравнению с центральной частью Российской Федерации», — цитирует чиновника РИА Новости.
Заместитель председателя краевого правительства по социальным вопросам Юрий Минаев анонсировал возможное ужесточение противовирусных мер.
«Если мы с вами неделю назад имели такую серьезную цифру заболеваний, как 82, то сегодня она составляет 121, — цитирует чиновника «Губерния». — И я думаю, что через неделю у нас возможен скачок заболевших из-за того, что произошло в субботу. С такими показателями уже можно не лояльничать, а сказать откровенно: надо сейчас думать... какие направления народного хозяйства нашего и всех отраслей мы будем с вами ограничивать. Потому что с такими показателями может наступить период, когда форма нашего «пред-ЧС» может перерасти в ЧС».
Ранее правительство Хабаровского края решило обратиться к жителям. В команде Сергея Фургала признались, что понимают «чувства людей, которые вышли на улицы и площади», однако подчеркнули: «Ежедневно в Хабаровском крае регистрируется около 100 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Почти каждый день от этой болезни умирают наши земляки. Большие скопления людей — один из основных очагов распространения инфекции. Молодежь, вышедшая на акции, возможно, перенесет болезнь «на ногах», но при этом легко может заразить своих пожилых родных и близких».
Чуть позже на сайте правительства рассказали, что в регионе ожидается всплеск заболеваемости COVID-19. Один заболевший при контактах в среднем заражает до 6 человек, цитируют там главного санитарного врача Татьяну Зайцеву, а значит, надо готовиться к наплыву больных.
Последствий массового скопления протестующих ждут в течение следующих недель, однако статистика подскочила уже в понедельник. Согласно ей, за минувшие сутки в Хабаровском край заболел 121 человек против 94 за день до этого, койки загружены на
Тысячи хабаровчан вышли на улицы города в субботу, 11 июля. Соцсети наполнились фото и видео, на которых небывалые для региона массы требовали вернуть арестованного губернатора Фургала и предлагали Москве заниматься своими делами. МВД заявило, что акцию организовала команда опального главы региона, но полиция митингующих не разгоняла. На следующий день демарш продолжился. Если следовать логике чиновников, то событие, приведшее к нынешнему всплеску, произошло несколько недель назад. Так, с 25 июня по 1 июля проходило общероссийское голосование по поправкам к Конституции. Перед этим в городе прошел парад, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.