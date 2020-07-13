«С такими показателями уже можно не лояльничать». В Хабаровском крае ждут роста заболеваемости после митингов в поддержку Фургала

Скорость распространения коронавируса в Хабаровском крае за минувшие сутки выросла с 94 до 121 нового случая. Чиновники ждут последствий прошедших накануне народных волнений из-за ареста губернатора Сергея Фургала.

Полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев 13 июля назвал не очень хорошей эпидемическую ситуацию в Хабаровском крае. «У вас количество заболевших максимальное по Дальнему Востоку. Дальний Восток вообще идет с некоторым смещением по сравнению с центральной частью Российской Федерации», — цитирует чиновника РИА Новости.

Заместитель председателя краевого правительства по социальным вопросам Юрий Минаев анонсировал возможное ужесточение противовирусных мер. «Если мы с вами неделю назад имели такую серьезную цифру заболеваний, как 82, то сегодня она составляет 121, — цитирует чиновника «Губерния». — И я думаю, что через неделю у нас возможен скачок заболевших из-за того, что произошло в субботу. С такими показателями уже можно не лояльничать, а сказать откровенно: надо сейчас думать... какие направления народного хозяйства нашего и всех отраслей мы будем с вами ограничивать. Потому что с такими показателями может наступить период, когда форма нашего «пред-ЧС» может перерасти в ЧС». Ранее правительство Хабаровского края решило обратиться к жителям. В команде Сергея Фургала признались, что понимают «чувства людей, которые вышли на улицы и площади», однако подчеркнули: «Ежедневно в Хабаровском крае регистрируется около 100 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Почти каждый день от этой болезни умирают наши земляки. Большие скопления людей — один из основных очагов распространения инфекции. Молодежь, вышедшая на акции, возможно, перенесет болезнь «на ногах», но при этом легко может заразить своих пожилых родных и близких».