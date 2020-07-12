В столице Хабаровского края второй день продолжается массовая несанкционированная акция в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала. Участники вышли на главную площадь города. Об этом 12 июля пишет «Интерфакс».

Люди собрались на площади Ленина, после чего двинулись по улице Муравьева-Амурского, заняв одну из полос проезжей части. Как передает информагентство, число митингующих значительно меньше, чем днем ранее. В субботу, напомним, официально полиция заявила о 10–12 тысячах участников несанкционированной акции.

Жители второй день подряд собираются у администрации Хабаровска. Только теперь в городе ОМОН pic.twitter.com/m4JA0aYYfL

Краевое правительство обратилось к горожанам с просьбой сохранять благоразумие и напоминанием, что массовые мероприятия в настоящее время запрещены. «Организаторам и участникам нужно понимать, что они могут быть привлечены к ответственности. Кроме того, в регионе складывается опасная обстановка по распространению Covid-19. Берегите себя и своих близких!» — цитирует агентство пресс-службу краевого кабмина.

Прямой эфир с места событий ведет DVHAB.ru, корреспондент издания передает, что участники требуют свободу губернатору, открытого суда над Фургалом и скандируют: «Это наш выбор!», «Свободу политзаключенным», «Честный суд!», «Верните нам Фургала!» и «Хабаровск для Фургала!». Участники несанкционированной акции возвращаются на площадь.

Сергей Фургал был задержан и арестован по делу об организации убийства и покушении на него. По данным СМИ, в отношении него также готовятся обвинения по «предпринимательским статьям».