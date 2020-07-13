«Тойота» занырнула в канаву на Пулковском перед постом ГИБДД. «Пробка от Пулковских высот»

На въезде в Петербург на юге города днем 13 июля скопилась пробка из-за ДТП. Одна машина съехала в кювет, у второй — битый бок.



Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на Пулковском шоссе в направлении города, не доезжая поста ДПС, автомобиль Toyota RAV4 съехал с дороги и «нырнул» носом в канаву на разделительном газоне. «Пробка от Пулковских высот. ДПС на месте», — пишет участница группы Гали.

По словам очевидца Алексея, вторым участником ДТП стал каршеринговый автомобиль сервиса «Делимобиль». Машина стоит в правом ряду, разбитая с левого борта.