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13.07.2020 13:39
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«Тойота» занырнула в канаву на Пулковском перед постом ГИБДД. «Пробка от Пулковских высот»

На въезде в Петербург на юге города днем 13 июля скопилась пробка из-за ДТП. Одна машина съехала в кювет, у второй — битый бок.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на Пулковском шоссе в направлении города, не доезжая поста ДПС, автомобиль Toyota RAV4 съехал с дороги и «нырнул» носом в канаву на разделительном газоне. «Пробка от Пулковских высот. ДПС на месте», — пишет участница группы Гали.

По словам очевидца Алексея, вторым участником ДТП стал каршеринговый автомобиль сервиса «Делимобиль». Машина стоит в правом ряду, разбитая с левого борта.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

ДТП затруднило движение на Пулковском шоссе в сторону города. По данным «Яндекс.Пробок», затор тянется на 2,5 километра, начинаясь от пересечения с Петербургским шоссе. Есть небольшой затор и в противоположном направлении.

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