Внетропический шторм «экс-Эдуард», который бушевал в Петербурге накануне, повалил в городе 75 деревьев. Расчистку проезжей части завершили, устранение упавших деревьев с газонов продолжается. Об этом 12 июля сообщает комитет по благоустройству.



Дежурная служба профильного комитета зафиксировала сигналы о 30 случаях падения зеленых насаждений на тротуары и проезжую часть. Еще 45 деревьев шторм повалил в парках и садах города.

На расчистке улиц ночью трудились 20 аварийных бригад, в частности, трехствольной ивы, которая перегородила проспект Стачек и повредила столб наружного освещения. К утру работы были завершены.