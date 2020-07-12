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12.07.2020 14:52
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Шторм «экс-Эдуард» лишил Петербург 75 деревьев. Больше всего досталось Петродворцовому району

Внетропический шторм «экс-Эдуард», который бушевал в Петербурге накануне, повалил в городе 75 деревьев. Расчистку проезжей части завершили, устранение упавших деревьев с газонов продолжается. Об этом 12 июля сообщает комитет по благоустройству.

Дежурная служба профильного комитета зафиксировала сигналы о 30 случаях падения зеленых насаждений на тротуары и проезжую часть. Еще 45 деревьев шторм повалил в парках и садах города.

На расчистке улиц ночью трудились 20 аварийных бригад, в частности, трехствольной ивы, которая перегородила проспект Стачек и повредила столб наружного освещения. К утру работы были завершены.

Фото: Ксения Потеева

Наиболее пострадал от «экс-Эдуарда» Петродворцовый район, где рухнули 10 деревьев. Выборгский район лишился семи стволов.

В настоящее время продолжается устранение упавших зеленых насаждений с газонов на территориях, подведомственных комитету.

Напомним, что из-за урагана в Петербурге закрыли на вход парки. Кроме того, непогода отменила разводку мостов. Такая мера применяется, когда скорость ветра превышает 12 метров в секунду. Из-за стихии пришлось частично закрыть дамбу.

Как внетропический шторм гулял по Петербургу, читайте в материале «Фонтанки».

Фото: Ксения Потеева

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