Шторм «экс-Эдуард» лишил Петербург 75 деревьев. Больше всего досталось Петродворцовому району
Внетропический шторм «экс-Эдуард», который бушевал в Петербурге накануне, повалил в городе 75 деревьев. Расчистку проезжей части завершили, устранение упавших деревьев с газонов продолжается. Об этом 12 июля сообщает комитет по благоустройству.
Дежурная служба профильного комитета зафиксировала сигналы о 30 случаях падения зеленых насаждений на тротуары и проезжую часть. Еще 45 деревьев шторм повалил в парках и садах города.
На расчистке улиц ночью трудились 20 аварийных бригад, в частности, трехствольной ивы, которая перегородила проспект Стачек и повредила столб наружного освещения. К утру работы были завершены.
Наиболее пострадал от «экс-Эдуарда» Петродворцовый район, где рухнули 10 деревьев. Выборгский район лишился семи стволов.
В настоящее время продолжается устранение упавших зеленых насаждений с газонов на территориях, подведомственных комитету.
Напомним, что из-за урагана в Петербурге закрыли на вход парки. Кроме того, непогода отменила разводку мостов. Такая мера применяется, когда скорость ветра превышает 12 метров в секунду. Из-за стихии пришлось частично закрыть дамбу.
Как внетропический шторм гулял по Петербургу, читайте в материале «Фонтанки».