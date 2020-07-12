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12.07.2020 00:00
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Ветер в Петербурге отменил разводку мостов

Непогода в Северной столице 11 июля коснулась графика развода мостов. Ночью воскресенья переправы останутся наведенными.

Об этом "Фонтанке" сообщили в ГБУ "Мостотрест". Уточняется, что разводка мостов отменяется из-за ветра скоростью больше 12 метров в секунду. Как добавил представитель учреждения, крыло разводного пролета из-за ветра становится как парус. Площадь моста достаточно велика, поэтому шторм может стать причиной для ЧП - например, раскачать крыло и заставить его резко упасть на опору.

Как сообщалось ранее, из-за разгула стихии в Кронштадте пришлось частично закрыть дамбу. Уровень воды в Неве сохраняется на отметке больше метра. Возле судопропускных сооружений он дорос до 77-78 см.

Как повлиял на город внетропический шторм «экс-Эдуард» читайте в материале "Фонтанки". Из-за ветра в Петербурге пострадали двое горожан, а в ЦПКиО рухнул почти двухсотлетний дуб.

© Фонтанка.Ру

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