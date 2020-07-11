Из-за штормового ветра частично закрывается дамба. В Неве вода почти на метровом уровне
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Дирекция комплекса защитных сооружений объявила о частичном закрытии дамбы в Петербурге вечером 11 июля. В Неве растет уровень воды.
Как сообщают в дирекции, затворы начнут закрывать в 18.10, при этом сооружение С-1 останется в открытом положении. Юго-западный ветер усиливается, уровень воды в Неве ближе к шести вечера — 96 см, у судопропускных сооружений в районе 63.
Как сообщалось ранее, ветер начал валить деревья, из-за сорванного листа железа пришлось эвакуировать ресторан.
Дирекция комплекса защитных сооружений объявила о частичном закрытии дамбы в Петербурге вечером 11 июля. В Неве растет уровень воды.
Как сообщают в дирекции, затворы начнут закрывать в 18.10, при этом сооружение С-1 останется в открытом положении. Юго-западный ветер усиливается, уровень воды в Неве ближе к шести вечера — 96 см, у судопропускных сооружений в районе 63.
Как сообщалось ранее, ветер начал валить деревья, из-за сорванного листа железа пришлось эвакуировать ресторан.