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11.07.2020 17:47
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Из-за штормового ветра частично закрывается дамба. В Неве вода почти на метровом уровне

Дирекция комплекса защитных сооружений объявила о частичном закрытии дамбы в Петербурге вечером 11 июля. В Неве растет уровень воды.

Как сообщают в дирекции, затворы начнут закрывать в 18.10, при этом сооружение С-1 останется в открытом положении. Юго-западный ветер усиливается, уровень воды в Неве ближе к шести вечера — 96 см, у судопропускных сооружений в районе 63.

Как сообщалось ранее, ветер начал валить деревья, из-за сорванного листа железа пришлось эвакуировать ресторан.

© Фонтанка.Ру

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