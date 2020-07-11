FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+19°C/Завтра: +19
71.23р80.27р
Подбираем вузКонституция-2020Онлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
11.07.2020 17:27
0
Печать

В Петербурге ресторан эвакуировали из-за ветра. Он рвет металлические крыши

Ресторан на Суворовском проспекте подвергся ветряной атаке днем 11 июля. Клиентов спешно эвакуировали, потребовалась помощь спасателей.

Как сообщили «Фонтанке» собеседники в ГУ МЧС Петербурга, в половину третьего дня поступила информация об угрозе пешеходам и посетителям ресторана Bilbao на Суворовском проспекте, 17.

«С крыши дома над пешеходной зоной свисал металлический лист, оторванный ветром, - уточнили в управлении. - Была объявлена эвакуация людей».

Спасатели приехали на Суворовский, оградили часть проспекта, сообщили в жилищный комитет. Пострадавших нет.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний