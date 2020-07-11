В Петербурге ресторан эвакуировали из-за ветра. Он рвет металлические крыши

Ресторан на Суворовском проспекте подвергся ветряной атаке днем 11 июля. Клиентов спешно эвакуировали, потребовалась помощь спасателей.



Как сообщили «Фонтанке» собеседники в ГУ МЧС Петербурга, в половину третьего дня поступила информация об угрозе пешеходам и посетителям ресторана Bilbao на Суворовском проспекте, 17.

«С крыши дома над пешеходной зоной свисал металлический лист, оторванный ветром, - уточнили в управлении. - Была объявлена эвакуация людей».

Спасатели приехали на Суворовский, оградили часть проспекта, сообщили в жилищный комитет. Пострадавших нет.