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08.07.2020 18:05
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Когда вернется музыка? Сотрудница концертного агенства расскажет о шоу-бизнесе в эпоху COVID. Прямой эфир в инстаграме «Фонтанки»

Сегодня в прямом эфире «Фонтанки» - пресс-атташе концертного агенства «Живой звук» Наталия Рыжкова. Человек, знающий индустрию шоу-бизнеса изнутри, расскажет, сколько денег потеряли музыканты из-за отмененных концертов, есть ли будущее у онлайн-шоу, как вернуть деньги за билеты и главное — когда же вернутся концерты и фестивали. Также поговорим о самых странных требованиях звезд и необычных случаях на гастролях.

Начало эфира в 18-00 в инстаграме «Фонтанки».

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