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08.07.2020 10:54
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«До десяти лет лишения свободы». Госдума ужесточает наказание за нарушение территориальной целостности страны

В Госдуму внесут законопроект о приравнивании отчуждения территорий РФ к экстремистской деятельности. Об этом 8 июля сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

«Сегодня в Государственную думу вносится пакетный проект федерального закона «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности», — цитирует ТАСС Крашенинникова. — Предлагается дополнить абзац второй пункта 1 статьи 1, указав, что экстремизмом признается нарушение территориальной целостности Российской Федерации, в том числе отчуждение части ее территории. Таким образом, терминология данного закона будет приведена в соответствие с Конституцией и позволит избежать двусмысленного или неопределенного толкования целостности Российской Федерации».

Сопредседатель рабочей группы по выработке конституционных поправок отметил, что законопроект стал прямым следствием нового конституционного принципа запрета на отчуждение российских территорий.

«Поскольку в Конституции закреплен прямой запрет на отчуждение части территории Российской Федерации либо на осуществление иных действий, направленных на нарушение территориальной целостности, предлагается дополнить Уголовный кодекс новой статьей 280.2 «Нарушение территориальной целостности Российской Федерации». В качестве наказания предлагается предусмотреть лишение свободы на срок от 6 до 10 лет», — сказал депутат Госдумы.

Проект закона направлен на отзыв в правительство и Верховный суд. Административные штрафы за призывы к нарушению территориальной целостности РФ могут составить до 300 тысяч рублей.

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Комментарии (13)

Иван Петров
...Вот интересно - гражданина, отдавшего острова на Амуре кетайцам, посадят?..
gencon
Да это сотрясение воздуха. Кто вообще может что то отчудить в России? А вот про китайских арендаторов на дальнем востоке, которые умерщвляют недра ничего не сказано. Такой большой стране нужен не президент, а ЦК КПСС, и это не шутка. Один человек не хрена но сделает. Как ни крути, эффективнее, чем СССР такими размерами никто не управлял. Причина развала лишь в том, что советская машина управления не шла в ногу со временем. Идеология, Заводы, фабрики, - все работало. Бич современной России - тотальная коррупция. Она порадила полную импотенцию исполнительной власти, цензуру, геноцид и отупление. Убери коррупцию - и мы перестанем вспоминать о былых победах, а начнём ковать новые. И поедут в Россию не с центральной Азии, а с Восточной Европы, на заработки...
BobCat2
Если кто-то на деле решит отделиться, то у него явно будет достаточно денег, людей и оружия, чтобы не обращать внимания на Конституцию. Это все проходили в конце 80-х... Хотя некоторые не обращают и сейчас, без всяких отделений.
И да, наказание должно быть до 10 лет с конфискацией отчужденного.
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