«До десяти лет лишения свободы». Госдума ужесточает наказание за нарушение территориальной целостности страны
В Госдуму внесут законопроект о приравнивании отчуждения территорий РФ к экстремистской деятельности. Об этом 8 июля сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
«Сегодня в Государственную думу вносится пакетный проект федерального закона «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности», — цитирует ТАСС Крашенинникова. — Предлагается дополнить абзац второй пункта 1 статьи 1, указав, что экстремизмом признается нарушение территориальной целостности Российской Федерации, в том числе отчуждение части ее территории. Таким образом, терминология данного закона будет приведена в соответствие с Конституцией и позволит избежать двусмысленного или неопределенного толкования целостности Российской Федерации».
Сопредседатель рабочей группы по выработке конституционных поправок отметил, что законопроект стал прямым следствием нового конституционного принципа запрета на отчуждение российских территорий.
«Поскольку в Конституции закреплен прямой запрет на отчуждение части территории Российской Федерации либо на осуществление иных действий, направленных на нарушение территориальной целостности, предлагается дополнить Уголовный кодекс новой статьей 280.2 «Нарушение территориальной целостности Российской Федерации». В качестве наказания предлагается предусмотреть лишение свободы на срок от 6 до 10 лет», — сказал депутат Госдумы.
Проект закона направлен на отзыв в правительство и Верховный суд. Административные штрафы за призывы к нарушению территориальной целостности РФ могут составить до 300 тысяч рублей.