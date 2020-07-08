«До десяти лет лишения свободы». Госдума ужесточает наказание за нарушение территориальной целостности страны

В Госдуму внесут законопроект о приравнивании отчуждения территорий РФ к экстремистской деятельности. Об этом 8 июля сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.



«Сегодня в Государственную думу вносится пакетный проект федерального закона «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности», — цитирует ТАСС Крашенинникова. — Предлагается дополнить абзац второй пункта 1 статьи 1, указав, что экстремизмом признается нарушение территориальной целостности Российской Федерации, в том числе отчуждение части ее территории. Таким образом, терминология данного закона будет приведена в соответствие с Конституцией и позволит избежать двусмысленного или неопределенного толкования целостности Российской Федерации».

