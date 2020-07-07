Почувствуй себя Джеймсом Бондом за 250 млн руб.: Aston Martin выпустил машину как в «Голдфингере»
Aston Martin выпустил DB5 Goldfinger Continuation — специальную версию легендарной модели 1963 года, на которой ездил Джеймс Бонд в исполнении Шона Коннери в фильме «Голдфингер». Это практически настоящая машина агента 007, со всякими шпионскими штучками.
Как пишет 7 июля журнал «За рулём», выпуск Aston Martin DB5 был прекращён в 1965 году. И вот спустя 55 лет он вновь сошёл с конвейера. Новая модель сильно отличается от прежней: её собирали почти с чистого листа. Её стоимость – 2,75 миллиона фунтов стерлингов, то есть около 247 миллионов рублей.
Современный DB5 оснащён атмосферным 4-литровым рядным 6-цилиндровым мотором мощностью 290 л.с. и 5-ступенчатой механической коробкой передач ZF. Как и «бондовский» автомобиль, он умеет разбрызгивать масло по дороге и пускать дым в глаза преследователям, плашки номерных знаков вертятся, заднее стекло пуленепробиваемое. Есть съёмная панель крыши со стороны пассажира, бутафорские пулемёты спереди и скрытый радар. Под сиденьем спрятан ящик для оружия, в водительскую дверь встроен телефон старого образца.
Всего планируется выпустить 25 экземпляров Aston Martin DB5 Goldfinger Continuation. Поставки покупателям уже начались.