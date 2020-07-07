Нет QR-кода — нет столиков. Смольный отказал половине предпринимателей в установке упрощенных летних кафе из-за ошибок в документах

Комитет имущественных отношений Петербурга выдал разрешения на установку летних кафе в упрощенном порядке 230 заведениям общественного питания, сообщила пресс-служба ведомства 7 июля.



Всего рассмотрено более 400 заявок. Таким образом, чуть менее половины заявителей получили отказ. Среди частых ошибок — отсутствие QR-кода от «Центра развития и поддержки предпринимательства», неподписанное заявление, доверенность, не дающая полномочий на подачу данной заявки, отметили в КИО.

Также в выдаче разрешения может быть отказано, если место для размещения «летнего кафе» находится в частной собственности либо передано в аренду третьим лицам, относится к общему имуществу многоквартирного дома. Основанием для отказа может быть также то, что участок включён в схему размещения нестационарных торговых объектов (НТО).