Нет QR-кода — нет столиков. Смольный отказал половине предпринимателей в установке упрощенных летних кафе из-за ошибок в документах
Комитет имущественных отношений Петербурга выдал разрешения на установку летних кафе в упрощенном порядке 230 заведениям общественного питания, сообщила пресс-служба ведомства 7 июля.
Всего рассмотрено более 400 заявок. Таким образом, чуть менее половины заявителей получили отказ. Среди частых ошибок — отсутствие QR-кода от «Центра развития и поддержки предпринимательства», неподписанное заявление, доверенность, не дающая полномочий на подачу данной заявки, отметили в КИО.
Также в выдаче разрешения может быть отказано, если место для размещения «летнего кафе» находится в частной собственности либо передано в аренду третьим лицам, относится к общему имуществу многоквартирного дома. Основанием для отказа может быть также то, что участок включён в схему размещения нестационарных торговых объектов (НТО).
Всего с 25 июня в КИО поступило более 900 заявок на установку выносных столиков.
Напомним, в этом сезоне «летние кафе» в виде выносных столиков разрешено устанавливать по упрощенному порядку — без оформления договора на размещение НТО. Подробнее о том, как получить разрешение, читайте здесь.