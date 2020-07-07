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07.07.2020 16:25
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Нет QR-кода — нет столиков. Смольный отказал половине предпринимателей в установке упрощенных летних кафе из-за ошибок в документах

Комитет имущественных отношений Петербурга выдал разрешения на установку летних кафе в упрощенном порядке 230 заведениям общественного питания, сообщила пресс-служба ведомства 7 июля.

Всего рассмотрено более 400 заявок. Таким образом, чуть менее половины заявителей получили отказ. Среди частых ошибок — отсутствие QR-кода от «Центра развития и поддержки предпринимательства», неподписанное заявление, доверенность, не дающая полномочий на подачу данной заявки, отметили в КИО.

Также в выдаче разрешения может быть отказано, если место для размещения «летнего кафе» находится в частной собственности либо передано в аренду третьим лицам, относится к общему имуществу многоквартирного дома. Основанием для отказа может быть также то, что участок включён в схему размещения нестационарных торговых объектов (НТО).

Всего с 25 июня в КИО поступило более 900 заявок на установку выносных столиков.

Напомним, в этом сезоне «летние кафе» в виде выносных столиков разрешено устанавливать по упрощенному порядку — без оформления договора на размещение НТО. Подробнее о том, как получить разрешение, читайте здесь.

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Комментарии (3)

AceMentura
Сейчас получение qr кода обязательный шаг в процессе подачи заявки на размещение летней веранды. Выдает его СПб ГБУ «Центр развития и поддержки предпринимательства» www.crpp.ru после прикрепления в личном кабинете фотодоказательств о наличии СИЗ и соблюдения соц дистанции, кроме того, параллельно с принятием на себя обязательств по соблюдению предписаний Роспотребнадзора
AceMentura
"А воз и ныне там..."

Получилось как всегда.
Под "упрощённым" форматом получения разрешения видимо понимался упрощённый формат получения запрета.
У многих документы поданы более 10 дней назад, ни слуху ни духу.
Так ещё и сначала надо зарегистрироваться на портале предпринимателей, предоставить финансовую статистику и фотодоказательства наличия СИЗ и тд. Получить qr код , потом идти на портал КИО , регистрироваться там, ждать одобрения регистрации администратором, ждать когда сайт заработает. Написать заявление, представить план размещения в формате mapinfo или psp, прикрепить кипу документов, этот qr код.
И после этого ждать, ждать, ждать .
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