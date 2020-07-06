Заболеваемость коронавирусом в Петербурге продолжает расти. Впервые с начала июня за сутки — 280 новых заразившихся
За последние сутки в Петербурге выявлено 280 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом 6 июля сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.
В последний раз такой прирост наблюдался в Северной столице почти месяц назад — 11 июня. Всего по России зафиксировано 6611 новых случаев заболевания.
Вирус за сутки выявили во всех российских регионах. Лидерами по ежедневному приросту остаются Москва (685) и Московская область (292). Петербург по этому показателю оказался на 4-м месте. С начала пандемии в городе зафиксировали уже 25 816 заболевших.
В городском оперативном штабе рапортуют, что за прошедшие 24 часа на коронавирус проверили 11047 петербуржцев, а под медицинским наблюдением остаются 1298 человек.
В России общее число заразившихся выросло до 687 862. Это четвертый результат в мире после Индии (697 тысяч), Бразилии (1,6 миллиона) и США (почти 2,9 миллиона). 454 329 россиянам удалось вылечиться от коронавируса, а для 10 296 он закончился летальным исходом.
В Петербурге число заболевших поползло вверх 30 июня. Последний раз выше 280 случаев за день в городе было 11 июня (303). В Роспотребнадзоре объяснили рост показателей тем, что горожане вышли на массовые мероприятия и стали забывать про меры предосторожности.