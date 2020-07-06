Заболеваемость коронавирусом в Петербурге продолжает расти. Впервые с начала июня за сутки — 280 новых заразившихся

За последние сутки в Петербурге выявлено 280 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом 6 июля сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.



В последний раз такой прирост наблюдался в Северной столице почти месяц назад — 11 июня. Всего по России зафиксировано 6611 новых случаев заболевания.



Вирус за сутки выявили во всех российских регионах. Лидерами по ежедневному приросту остаются Москва (685) и Московская область (292). Петербург по этому показателю оказался на 4-м месте. С начала пандемии в городе зафиксировали уже 25 816 заболевших.

