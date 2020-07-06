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06.07.2020 10:34
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Заболеваемость коронавирусом в Петербурге продолжает расти. Впервые с начала июня за сутки — 280 новых заразившихся

За последние сутки в Петербурге выявлено 280 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом 6 июля сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

В последний раз такой прирост наблюдался в Северной столице почти месяц назад — 11 июня. Всего по России зафиксировано 6611 новых случаев заболевания.

Вирус за сутки выявили во всех российских регионах. Лидерами по ежедневному приросту остаются Москва (685) и Московская область (292). Петербург по этому показателю оказался на 4-м месте. С начала пандемии в городе зафиксировали уже 25 816 заболевших.

В городском оперативном штабе рапортуют, что за прошедшие 24 часа на коронавирус проверили 11047 петербуржцев, а под медицинским наблюдением остаются 1298 человек.

В России общее число заразившихся выросло до 687 862. Это четвертый результат в мире после Индии (697 тысяч), Бразилии (1,6 миллиона) и США (почти 2,9 миллиона). 454 329 россиянам удалось вылечиться от коронавируса, а для 10 296 он закончился летальным исходом.

В Петербурге число заболевших поползло вверх 30 июня. Последний раз выше 280 случаев за день в городе было 11 июня (303). В Роспотребнадзоре объяснили рост показателей тем, что горожане вышли на массовые мероприятия и стали забывать про меры предосторожности.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (26)

Frank007
Пришло время понять, что власть не справилась с поставленной задачей! Прошло 3,5 месяца, а результата 0. Бизнес сейчас очень ослаб, водить новые меры и закрывать всех на карантин, очень сильно ударит по карману граждан и бизнесу. Реальной помощи от государства так и не поступило. Только на экранах тв все хорошо. Даже ЖКХ кто болел дома не убрали. По тв нам показали большой концерт с алых парусов и все смотрели как артисты и представители власти были без масок. Они даже на избирательных участках не смогли гарантировать 100% безопасность! Тогда о чем мы сейчас можем говорить. Тц закрыты и всех заставляют ходить в маленькие магазины, где просто не могут сделать что бы возле касс было достаточно место. В магазинах продавцы маску носят только для вида. Открыли туризм и хотим снижения. Значит кому то очень выгодно, что бы народ болел. Всегда можно поставить диагнос вместо ОРВИ, ковид. Если закрыть границы города, то будет легче бороться и победить. Ждём заявлений от властей
Modest_5e4ce41f7533b
Смерть любит математическую точность. Что там у нас две недели назад было?
260852561
Продолжается массовый игнор масочного режима питерцами, но городское правительство выжидает непонятно чего, не принимая никаких жёстких мер против "безмасочников". Такое впечатление, что устойчивый рост вновь заболевших и первенство по смертности в России не сильно волнует местную власть. Да, далеко нам до наших азиатских друзей, с их оперативной реакцией на складывающуюся ситуацию и оперативным принятием необходимых жёстких мер. Опыт Китая, Вьетнама и Южной Кореи - это не для нас. Мы и сами с усами. Только куда нас заведёт такая политика благодушного наблюдения за происходящим?
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