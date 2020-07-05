Платок Мэрилин Монро не дал разориться театру в Париже во время пандемии

Платок Мэрилин Монро помог выжить театру итальянской комедии в Париже La Comédie-Italienne во время пандемии. Об этом пишет журнал Esquire 5 июля.

Платок цвета слоновой кости с кружевами принадлежал основателю и режиссеру театра Аттилио Маггили. Аксессуар служил талисман и выставлялся в фойе учреждения. Чтобы погасить долги, накопленные за время пандемии коронавируса, Маггили продал платок за 300 тысяч евро.

За два года до своей смерти Мэрилин Монро забыла платок цвета слоновой кости в уборной гостиницы Waldorf Astoria в Нью-Йорке, после чего он попал к художнику Энди Уорхолу. Тот подарил его коллекционеру и галеристу Лео Кастелли, который позже передал его Аттилио Маггили.