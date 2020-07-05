«Это дело против всех нас». Писатели, поэты, переводчики и журналисты опубликовали открытое письмо в защиту Светланы Прокопьевой

Более 40 писателей, поэтов, переводчиков и других представителей гуманитарных профессий подписали «открытое письмо» в защиту журналистки Светланы Прокопьевой, которой в понедельник 6 июля Второй военный суд огласит в Пскове приговор по делу о публичном оправдании терроризма.

«Профессия журналиста обязывает говорить правду и выносить на всеобщее обсуждение больные для общества вопросы. Дело Светланы Прокопьевой ставит под удар не только независимую российскую журналистику, но и само право на осмысление и высказывание, без которых невозможно демократическое общество», - сказано в тексте на бланке петербургского Русского ПЕН-клуба, который опубликовал правозащитник Григорий Михнов-Войтенко в Facebook.



«Сфальсифицированное дело против Светланы Прокопьевой — это дело против всех нас, это дело против каждого, кому небезразлично будущее нашей страны», - утверждают подписанты.

В минувшую субботу в защиту Светланы Прокопьевой высказались 30 известных российских журналистов. В этот же день в Пскове были задержаны участники одиночных пикетов в защиту корреспондента. Первый пикетчик вышел в центр Пскова с плакатом «6 лет за слова? Свободу Светлане Прокопьевой!». Второй написал на плакате цитату из заявления члена президентского СПЧ Павла Гусева «Выражаем сочувствие жертвам псковской прокуратуры».

Серия одиночных пикетов в Москве в пятницу после того как гособвинение запросило для Прокопьевой шесть лет реального лишения свободы и четыре года запрета на профессию, закончилась, не начавшись. Около здания ФСБ на Лубянке были задержаны до двух десятков журналистов, активистов и случайных прохожих.

«Мне не страшно критиковать государство. Мне не страшно критиковать правоохранительную систему и говорить силовикам, что они порою не правы. Потому что я знаю, что по-настоящему страшно станет, если я этого не скажу, если никто не скажет. Я выполняла свою работу. Я не сделала ничего, что выходит за рамки моего профессионального долга. Никакого состава преступления в этом нет», — сказала Прокопьева в последнем слове.



Редактор «Север.Реалии» (по версии Минюста, СМИ-иноагента) обвиняется в оправдании терроризма за свою колонку «Репрессии для государства», которая в 2018 году прозвучала в эфире «Эха Пскова» и была опубликована на сайте «Псковской ленты новостей». В колонке журналист анализировала причины, которые могли толкнуть юного анархиста на самоподрыв в здании Архангельского управления ФСБ осенью 2018 года.

В ходе судебного заседания были представлены несколько лингвистических экспертиз. Исследования, заказанные гособвинением, по версии прокуратуры, доказывали вину журналистки. Исследования стороны защиты, напротив, не нашли в словах Прокопьевой «публичного оправдания терроризма». Защита журналистки в ходе прений указала на отсутствие квалификации экспертов обвинения для проведения соответствующего анализа.

В октябре 2019 года Союз журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области потребовал прекратить уголовное преследование Прокопьевой после собственной экспертизы высказываний журналиста.

