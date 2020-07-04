Участник одиночного пикета в поддержку псковского журналиста Светланы Прокопьевой задержан в Пскове, передает корреспондент "Фонтанки". Журналист Владимир Капустинский встал в пикет на центральной городской Октябрьской площади около памятника княгине Ольге с плакатом "6 лет за слова? Свободу Светлане Прокопьевой!". Мужчина простоял около часа после того, как полицейские его предупредили о действующем в Псковской области губернаторском запрете на проведение публичных мероприятий. Около 17 часов ему предложили завершить акцию и он свернул плакат. Сразу после этого мужчину пригласили в полицейское авто. После проверки рюкзака журналиста увезли в полицейский отдел.

"Триггером выйти стал запрошенный прокуратурой срок", - успел пояснить Капустинский свой поступок корреспонденту "Фонтанки".

Фото: Николай Нелюбин\Фонтанка.Ру

Накануне гособвинение на процессе обвиненной в оправдании терроризма журналистки Светланы Прокопьевой запросило 6 лет реального лишения свободы с запретом на профессию в 4 года. Параллельно в другой части той же площади в одиночном пикете стоял главный редактор "Псковской губернии" Денис Камалягин. Он держал плакат: "Выражаем сочувствие жертвам псковской прокуратуры. СПЧ при президенте". Ранее член Совета по правам человека при президенте Путине Павел Гусев опубликовал на сайте СПЧ заявление в поддержку Прокопьевой, где обрушился с критикой на местную прокуратуру. Камалягин полицейских не заинтересовал.

Фото: Николай Нелюбин\Фонтанка.Ру

В пятницу 3 июля Прокопьева выступила с последним словом на суде, где в частности заявила, что не боится. "Я прошу уважаемый суд, принимая решение по моему уголовному делу, брать в расчет не только докладные записки и протоколы, но и самые общие принципы, на которых строится наше общество. Это свобода слова, это статус журналиста, это миссия прессы. Я выполняла свою работу. Я не сделала ничего, что выходит за рамки моего профессионального долга. Никакого состава преступления в этом нет", - сказала Прокопьева суду.

Фото: Николай Нелюбин\Фонтанка.Ру Фото: Николай Нелюбин\Фонтанка.Ру Фото: Николай Нелюбин\Фонтанка.Ру Фото: Николай Нелюбин\Фонтанка.Ру Фото: Николай Нелюбин\Фонтанка.Ру Фото: Николай Нелюбин\Фонтанка.Ру

Серия одиночных пикетов в Москве вечером в пятницу закончилась не начавшись. Около здания ФСБ на Лубянке были задержаны до двух десятков журналистов, активистов и случайных прохожих. Приговор Второго военного суда будет оглашен в понедельник в 12:00 6 июля.