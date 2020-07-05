Российским медикам выплатят еще 7,5 млрд рублей за борьбу с коронавирусом

«Около 7,5 миллиарда рублей будет направлено на специальные выплаты за июль медицинским работникам, которые находятся в непосредственном контакте с больными коронавирусом», – говорится в официальном заявлении. Средства на это выделены из резервного фонда правительства.

Правительство России выделило 7,5 миллиарда рублей на июльские выплаты медикам, работающим с больными коронавирусом. Как сообщает пресс-служба кабмина в воскресенье, 5 июля, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Ранее Владимир Путин заявил о необходимости поддержать врачей, средний и младший медперсонал, водителей скорых, которые сейчас трудятся в условиях повышенной нагрузки. Выплаты начисляются, исходя из самого факта работы с больными коронавирусом, без привязки ко времени.



Ранее комитет здравоохранения Петербурга обратился к федеральному правительству с просьбой о предоставлении дополнительных 1,6 миллиарда рублей на выплаты медикам начиная с июля. После новых траншей общая сумма, выделенная Петербургу на доплаты медикам, составит 5,6 миллиарда рублей.

