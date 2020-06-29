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29.06.2020 17:44
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Смольный просит у Москвы еще 1,6 миллиарда — простимулировать медиков. Деньги кончаются, а 1 июля близко

Комитет здравоохранения Петербурга опубликовал проекты соглашений с федеральным правительством о предоставлении 1,6 миллиарда рублей. Эти деньги целиком уйдут на выплаты медикам начиная с июля.

Как следует из проектов соглашений, с которыми 29 июня ознакомилась «Фонтанка», Москва профинансирует Смольный в рамках двух правительственных постановлений № 415 и 484. Они предусматривают выплаты стимулирующего характера за особые условия труда, допнагрузку и выполнение особо важных работ медикам, оказывающим помощь больным коронавирусом и лицам из группы риска.

После новых траншей общая сумма, выделенная Петербургу на доплаты медикам, составит 5,6 миллиарда рублей.

В обоснование запросов комитет здравоохранения ссылается на то, что почти все ранее выданные деньги работникам перечислены. Из находившихся в распоряжении чиновников 4 миллиардов они выплатили почти 3,3 миллиарда. По 415-му постановлению простимулированы 36,4 тысячи медиков с марта по начало июня, по 484-му — 25,4 тысячи.

Выплаты медикам в июле и августе Владимир Путин заявил 23 июня.

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Комментарии (3)

abd31
НАДОЕЛИ!
Obseerv
А вот теперь становится понятным, для чего не снимаются ограничения - деньги не пахнут!
Савва Морозов
дозанижались с заболевшими, на которых требуется меньше медиков, что теперь и платить нечем. как же достали.
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