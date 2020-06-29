Смольный просит у Москвы еще 1,6 миллиарда — простимулировать медиков. Деньги кончаются, а 1 июля близко
Комитет здравоохранения Петербурга опубликовал проекты соглашений с федеральным правительством о предоставлении 1,6 миллиарда рублей. Эти деньги целиком уйдут на выплаты медикам начиная с июля.
Как следует из проектов соглашений, с которыми 29 июня ознакомилась «Фонтанка», Москва профинансирует Смольный в рамках двух правительственных постановлений № 415 и 484. Они предусматривают выплаты стимулирующего характера за особые условия труда, допнагрузку и выполнение особо важных работ медикам, оказывающим помощь больным коронавирусом и лицам из группы риска.
После новых траншей общая сумма, выделенная Петербургу на доплаты медикам, составит 5,6 миллиарда рублей.
В обоснование запросов комитет здравоохранения ссылается на то, что почти все ранее выданные деньги работникам перечислены. Из находившихся в распоряжении чиновников 4 миллиардов они выплатили почти 3,3 миллиарда. По 415-му постановлению простимулированы 36,4 тысячи медиков с марта по начало июня, по 484-му — 25,4 тысячи.
Выплаты медикам в июле и августе Владимир Путин заявил 23 июня.