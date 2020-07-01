Стоки на юго-западе Петербурга не выдержали ненастья: канализацию переполнили дожди
«Водоканал» рассказал, как боролся с ливнями, которые прошли в Петербурге в среду. Больше всего от непогоды досталось Московскому району.
Отчёт о проделанной работе опубликован на официальной странице предприятия во «ВКонтакте» 1 июля. Кратковременные дожди заливали Петербург и пригороды с десяти утра до шести часов вечера. За это время в адрес «Водоканала» поступили 36 заявок о подтоплениях.
Больше всего проблем стихия доставила Московскому району. В районе улицы Орджоникидзе зафиксировали 8,57 мм осадков за 20 минут — при том, что система канализации города рассчитана максимум на 7,2 мм за аналогичный промежуток времени.
В пресс-службе рапортуют, что, несмотря на это, аварийные бригады отработали все заявки и обеспечили бесперебойное водоотведение с проезжей части и улиц.
Дожди и грозы продолжаются в Петербурге второй день. Накануне ветер валил деревья и заставлял летать подоконник, часть дорог оказалась затоплена, а жители одного из домов смотрели на дождь в собственной парадной. Синоптики предупреждают, что в четверг, 2 июля, суше не будет.