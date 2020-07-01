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01.07.2020 22:22
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Стоки на юго-западе Петербурга не выдержали ненастья: канализацию переполнили дожди

«Водоканал» рассказал, как боролся с ливнями, которые прошли в Петербурге в среду. Больше всего от непогоды досталось Московскому району.

Отчёт о проделанной работе опубликован на официальной странице предприятия во «ВКонтакте» 1 июля. Кратковременные дожди заливали Петербург и пригороды с десяти утра до шести часов вечера. За это время в адрес «Водоканала» поступили 36 заявок о подтоплениях.

Больше всего проблем стихия доставила Московскому району. В районе улицы Орджоникидзе зафиксировали 8,57 мм осадков за 20 минут — при том, что система канализации города рассчитана максимум на 7,2 мм за аналогичный промежуток времени.

В пресс-службе рапортуют, что, несмотря на это, аварийные бригады отработали все заявки и обеспечили бесперебойное водоотведение с проезжей части и улиц.

Дожди и грозы продолжаются в Петербурге второй день. Накануне ветер валил деревья и заставлял летать подоконник, часть дорог оказалась затоплена, а жители одного из домов смотрели на дождь в собственной парадной. Синоптики предупреждают, что в четверг, 2 июля, суше не будет.

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Комментарии (2)

rudd
Вот именно, тот же вопрос...
grannie
Московский район и улица Орджоникидзе - на юго-западе? Откуда вы всю эту лимиту набрали в городской ресурс?
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