Стоки на юго-западе Петербурга не выдержали ненастья: канализацию переполнили дожди

«Водоканал» рассказал, как боролся с ливнями, которые прошли в Петербурге в среду. Больше всего от непогоды досталось Московскому району.



Отчёт о проделанной работе опубликован на официальной странице предприятия во «ВКонтакте» 1 июля. Кратковременные дожди заливали Петербург и пригороды с десяти утра до шести часов вечера. За это время в адрес «Водоканала» поступили 36 заявок о подтоплениях.



Больше всего проблем стихия доставила Московскому району. В районе улицы Орджоникидзе зафиксировали 8,57 мм осадков за 20 минут — при том, что система канализации города рассчитана максимум на 7,2 мм за аналогичный промежуток времени.

