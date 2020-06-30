В Петербурге ветер заставил летать подоконник и «проинспектировал» ларек, а ливень «постучался» к горожанам в дверь
Петербург приходит в себя после нашествия непогоды 30 июня. Ветер валил деревья, заставил летать подоконник и «проинспектировал» незаконный ларек. Ливень подтопил ряд дорог и привел к образованию пробок. Больше всех не повезло жителям одного из домов на севере города: сначала они наблюдали дождь из окна, а потом в парадной и квартирах.
По информации читателей «Фонтанки», ветер повалил дерево на 13-й линии Васильевского острова. Его падение пришлось сразу на четыре автомобиля. Сейчас на месте работают сотрудники МЧС, следует из группы «Василеостровские новости» в «ВКонтакте».
Такая же участь постигла машину на Институтском проспекте, туда оперативно прибыли спасатели, а также работники скорой помощи и ГИБДД. Очевидцы сообщают о нескольких пострадавших.
Непогоду также не пережил высокий тополь с улицы Васи Алексеева. Пешеходов и автомобилистов он не задел, но сорвал троллейбусные провода.
Жители одного из домов в Выборгском районе во время шторма наблюдали летающий по двору подоконник. Его оторвало ветром и подняло в воздух. В Приморском районе стихия «пришла» с инспекцией к владельцам незаконного ларька. Фрукты оказались разбросаны по тротуару, а сама конструкция превратилась в груду железа.
Подтопления после обильного дождя наблюдаются вдоль всего Каменноостровского проспекта, сообщают петербуржцы. По их словам, ливнёвки не справляются с приемом скопившейся воды. По данным онлайн-сервиса «Яндекс.Пробки», на магистрали образовался транспортный затор.
Больше всего последствия шторма на себе ощутили жильцы дома
По словам авторов ролика, на месте происшествия работают специалисты управляющей компании. Те предположили, что подтопление произошло из-за пивных банок или бутылок в ливневой канализации. «Фонтанка» передала информацию в администрацию Кировского района.
Как сообщает пресс-служба петербургской дамбы, угрозы наводнения нет. Информация об этом опубликована на странице КЗС в Instagram.
В пресс-службе Водоканала, в свою очередь, отчитались, что с 15:30 по 17:00 специалисты приняли 57 заявок о скоплениях воды, большая часть из которых уже отработана. По информации представителей предприятия, подобная проблема возникла не только на Каменноостровском, но и Богатырском проспектах, проспекте Испытателей, улицах Лёни Голикова и Савушкина, а также по другим адресам.
Штормовой ветер и ливень обрушились на Петербург днем 30 июня. В преддверии непогоды в городе закрыли сады и скверы.