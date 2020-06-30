В Петербурге ветер заставил летать подоконник и «проинспектировал» ларек, а ливень «постучался» к горожанам в дверь

Петербург приходит в себя после нашествия непогоды 30 июня. Ветер валил деревья, заставил летать подоконник и «проинспектировал» незаконный ларек. Ливень подтопил ряд дорог и привел к образованию пробок. Больше всех не повезло жителям одного из домов на севере города: сначала они наблюдали дождь из окна, а потом в парадной и квартирах. По информации читателей «Фонтанки», ветер повалил дерево на 13-й линии Васильевского острова. Его падение пришлось сразу на четыре автомобиля. Сейчас на месте работают сотрудники МЧС, следует из группы «Василеостровские новости» в «ВКонтакте».

Фото: Василеостровские новости

Такая же участь постигла машину на Институтском проспекте, туда оперативно прибыли спасатели, а также работники скорой помощи и ГИБДД. Очевидцы сообщают о нескольких пострадавших.

Непогоду также не пережил высокий тополь с улицы Васи Алексеева. Пешеходов и автомобилистов он не задел, но сорвал троллейбусные провода. Жители одного из домов в Выборгском районе во время шторма наблюдали летающий по двору подоконник. Его оторвало ветром и подняло в воздух. В Приморском районе стихия «пришла» с инспекцией к владельцам незаконного ларька. Фрукты оказались разбросаны по тротуару, а сама конструкция превратилась в груду железа.

Подтопления после обильного дождя наблюдаются вдоль всего Каменноостровского проспекта, сообщают петербуржцы. По их словам, ливнёвки не справляются с приемом скопившейся воды. По данным онлайн-сервиса «Яндекс.Пробки», на магистрали образовался транспортный затор.

Фото: Андрей Вандышев Фото: читательница «Фонтанки» Анна Фото: читательница «Фонтанки» Яна

Больше всего последствия шторма на себе ощутили жильцы дома № 23 на улице Зины Портновой. В разговоре с корреспондентом «Фонтанки» они рассказали, что в какой-то момент стали наблюдать ливень не только за окном, но и в парадной, а некоторые и в собственных квартирах. Масштабы потопа хорошо видны на видеозаписи, которая поступила в распоряжение издания.

По словам авторов ролика, на месте происшествия работают специалисты управляющей компании. Те предположили, что подтопление произошло из-за пивных банок или бутылок в ливневой канализации. «Фонтанка» передала информацию в администрацию Кировского района. Как сообщает пресс-служба петербургской дамбы, угрозы наводнения нет. Информация об этом опубликована на странице КЗС в Instagram.

В пресс-службе Водоканала, в свою очередь, отчитались, что с 15:30 по 17:00 специалисты приняли 57 заявок о скоплениях воды, большая часть из которых уже отработана. По информации представителей предприятия, подобная проблема возникла не только на Каменноостровском, но и Богатырском проспектах, проспекте Испытателей, улицах Лёни Голикова и Савушкина, а также по другим адресам. Штормовой ветер и ливень обрушились на Петербург днем 30 июня. В преддверии непогоды в городе закрыли сады и скверы.