«Сердце лидера бьется в унисон с сердцами 148 миллионов». Вячеслав Макаров объяснил смысл голосования по Конституции

Главная цель поправок — сохранить целостность государства. «Опыт XX века показал, как Российская империя, Советский Союз должны быть готовы и к внешним вызовам, и внутренним тяжелым испытаниям. Система должна укрепляться изнутри. Поправки направлены на укрепление российской государственности, российского государства», — заявил Макаров.

По мнению парламентария, голосование по поправкам в Конституции — «самое главное событие за последние четверть века». «Жизнь России — политическая, экономическая, финансовая, социальная — определяется на десятилетия вперед», — отметил он.

Второе «величайшее достижение» спикер городского парламента видит в том, что «впервые в Конституции записано, что брак — это союз мужчины и женщины». Также важным, по его мнению, является «упоминание о Боге». «Россия — великая православная страна, мы живем в городе святого апостола Петра, городе-герое Ленинграде», — сказал он.

Но, по словам Макарова, поправки делаются в первую очередь для будущих поколений. «Молодежи мы говорим, что Россия — страна возможностей, у них есть возможности для реализации. Главное — воспитать патриотизм в том смысле, в котором мы все несем, сохранить генетический код победителей, генетически блокадный код. Это имеет громадное значение и для нынешнего времени, и для будущих поколений», — подчеркнул он.

Подводя итог, парламентарий выразил удовлетворение показателями явки и активностью молодых избирателей. «Это точка опоры для стабильности государства. Когда сердце президента, национального лидера, бьется вместе с сердцами 148 млн наших жителей», — заключил он.