Беглов рассказал, что его привело на участок. В том числе — три собаки
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поделился своим мнением о ходе голосования по поправкам в Конституции и рассказал, что привело на избирательный участок петербуржцев и его самого.
По его словам, «люди серебряного возраста, пенсионеры и ветераны» голосуют за «стабильность и целостность страны». «Это люди, которые знают жизнь и знают ценность этой жизни», — отметил он. Молодежь голосует «за развитие гражданского общества и за развитие науки, создание высокотехнологичных рабочих мест», считает Беглов. Многодетные семьи — «за социальные гарантии, за развитие медицинских услуг и за безопасность своих детей».
Для самого Александра Беглова важны в первую очередь семейные ценности. «У меня пять внуков, для нашей семьи это важно», — подчеркнул он. «Для меня очень симпатичны поправки о защите животных. У нас три собаки, поэтому мы за эту поправку в семье голосуем активно», — заявил губернатор.
«В целом все проходит более-менее нормально. Но есть и излишняя эмоциональность», — оценил обстановку Беглов. Сломанную руку журналиста Давида Френкеля, вступившего в неравное противостояние с полицией, губернатор объяснил «излишней рьяностью».