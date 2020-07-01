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01.07.2020 11:21
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Беглов рассказал, что его привело на участок. В том числе — три собаки

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поделился своим мнением о ходе голосования по поправкам в Конституции и рассказал, что привело на избирательный участок петербуржцев и его самого.

По его словам, «люди серебряного возраста, пенсионеры и ветераны» голосуют за «стабильность и целостность страны». «Это люди, которые знают жизнь и знают ценность этой жизни», — отметил он. Молодежь голосует «за развитие гражданского общества и за развитие науки, создание высокотехнологичных рабочих мест», считает Беглов. Многодетные семьи — «за социальные гарантии, за развитие медицинских услуг и за безопасность своих детей».

Для самого Александра Беглова важны в первую очередь семейные ценности. «У меня пять внуков, для нашей семьи это важно», — подчеркнул он. «Для меня очень симпатичны поправки о защите животных. У нас три собаки, поэтому мы за эту поправку в семье голосуем активно», — заявил губернатор.

«В целом все проходит более-менее нормально. Но есть и излишняя эмоциональность», — оценил обстановку Беглов. Сломанную руку журналиста Давида Френкеля, вступившего в неравное противостояние с полицией, губернатор объяснил «излишней рьяностью».

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Комментарии (15)

sova60
Все действительно дельные поправки перечеркнула одна. Надо было голосовать по каждой, но это не выгодно власти.
Danik
Конечно, нужна стабильность. Внуки, собаки, дети всех кормить и трудоустроить надо. Лучше это делать губернатором Питера, а не безработным или пенсионером. Всем же теплые места надо обеспечить! Ну а кому не повезло, тот сам виноват! Не проявил гражданскую позицию!
муматор
бюджетники за что голосуют???
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