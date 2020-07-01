Беглов рассказал, что его привело на участок. В том числе — три собаки

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поделился своим мнением о ходе голосования по поправкам в Конституции и рассказал, что привело на избирательный участок петербуржцев и его самого.

По его словам, «люди серебряного возраста, пенсионеры и ветераны» голосуют за «стабильность и целостность страны». «Это люди, которые знают жизнь и знают ценность этой жизни», — отметил он. Молодежь голосует «за развитие гражданского общества и за развитие науки, создание высокотехнологичных рабочих мест», считает Беглов. Многодетные семьи — «за социальные гарантии, за развитие медицинских услуг и за безопасность своих детей».