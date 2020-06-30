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30.06.2020 17:58
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Город в 2020 году передаст ключи от социальных квартир 520 детям-сиротам

Ключи от квартир в новом доме в Шушарах 30 июня получили 15 молодых людей из числа детей-сирот. Как сообщили в СК «Дальпитерстрой», дом на Вишерской улице был сдан в прошлом году, рядом построено и сдано еще два дома, где также есть социальные квартиры. Ключи от них будут вручать в ближайшее время.

Все квартиры в социальном доме, построенном по госзаказу, однокомнатные, сдаются с чистовой отделкой.

— Из-за ситуации с эпидемией будем выдавать ключи постепенно, чтобы не было большого скопления людей, — заявил на церемонии вручения ключей глава жилищного комитета Санкт-Петербурга Виктор Борщев.

В этом году в рамках городской программы предоставления жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, ключи от новых квартир получат 520 молодых людей. Всего на очереди в данный момент 1480 человек.

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