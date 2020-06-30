Город в 2020 году передаст ключи от социальных квартир 520 детям-сиротам

Ключи от квартир в новом доме в Шушарах 30 июня получили 15 молодых людей из числа детей-сирот. Как сообщили в СК «Дальпитерстрой», дом на Вишерской улице был сдан в прошлом году, рядом построено и сдано еще два дома, где также есть социальные квартиры. Ключи от них будут вручать в ближайшее время.

Все квартиры в социальном доме, построенном по госзаказу, однокомнатные, сдаются с чистовой отделкой.

— Из-за ситуации с эпидемией будем выдавать ключи постепенно, чтобы не было большого скопления людей, — заявил на церемонии вручения ключей глава жилищного комитета Санкт-Петербурга Виктор Борщев.