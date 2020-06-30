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30.06.2020 19:51
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Экс-директор «Метростроя» тоже решил насладиться открытием парков. Домашний арест не помеха

Корреспондент «Фонтанки», фотографируя вновь открытые парки и скверы Петербурга, столкнулся с известным в городе предпринимателем Николаем Александровым. Бывший гендиректор «Метростроя» находится под домашним арестом.

Снимок сделан днем 30 июня в Лопухинском саду. Напомним, Николай Александров в данный момент находится под домашним арестом в рамках дела о растрате. Адвокат Александр Олин отказался прокомментировать прогулку его подопечного; по данным «Фонтанки», у экс-главы «Метростроя» есть разрешение покидать жилье на несколько часов в день.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

Николай Александров с конца прошлого года стал фигурантом трех дел о растрате. Два касались поставки щебня и кабеля для строительства Фрунзенского радиуса, третье — строительства бизнес-центра на Левашовском проспекте. При этом суд регулярно менял меру пресечения — то отправляя Александрова под стражу, то определяя под домашний арест. Кроме того, был наложен арест на активы Николая Александрова, в частности — на квартиру в элитном комплексе на Песочной набережной, недалеко от Лопухинского сада.

Напомним, с выходных Петербург приступил ко второму этапу снятия коронавирусных ограничений. В частности, были открыты парки, скверы, детские площадки и летние кафе.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

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Комментарии (1)

krasnonosov
Сразу видно, что стоит метростроевец, человек труда. Вон какую мозоль "наработал".
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