Снимок сделан днем 30 июня в Лопухинском саду. Напомним, Николай Александров в данный момент находится под домашним арестом в рамках дела о растрате. Адвокат Александр Олин отказался прокомментировать прогулку его подопечного; по данным «Фонтанки», у экс-главы «Метростроя» есть разрешение покидать жилье на несколько часов в день.

Николай Александров с конца прошлого года стал фигурантом трех дел о растрате. Два касались поставки щебня и кабеля для строительства Фрунзенского радиуса, третье — строительства бизнес-центра на Левашовском проспекте. При этом суд регулярно менял меру пресечения — то отправляя Александрова под стражу, то определяя под домашний арест. Кроме того, был наложен арест на активы Николая Александрова, в частности — на квартиру в элитном комплексе на Песочной набережной, недалеко от Лопухинского сада.



Напомним, с выходных Петербург приступил ко второму этапу снятия коронавирусных ограничений. В частности, были открыты парки, скверы, детские площадки и летние кафе.

