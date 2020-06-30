Михальченко вернули в СИЗО, не выпуская. Суд отменил свободу основателя холдинга «Форум»

«Представление удовлетворено, изменение меры пресечения на домашний арест отменено, подсудимые остаются под стражей», — уточнили в Апелляционном военсуде.

Как сообщили «Фонтанке» 30 июня в Апелляционном военном суде, накануне рассматривалось представление главной военной прокуратуры на изменение меры пресечения Михальченко и еще одному фигуранту дела Андрею Каминову.

Решение освободить Михальченко и Каминова принял 26 июня Второй Западный окружной военный суд, сообщала «Фонтанка». Он рассматривает дело преступного сообщества, якобы созданного Михальченко для систематических хищений при исполнении госконтрактов ФСО. Высокопоставленные офицеры спецслужбы тоже привлечены к уголовной ответственности.

Михальченко и Каминов с 26 июня не успели покинуть СИЗО. В рассмотрении прокурорского протеста они участвовали по видеосвязи.

Под стражей основатель холдинга «Форум» находится более трех лет. Его задерживали в марте 2017 года по делу о контрабанде алкоголя и после обвинительного приговора привлекли за преступное сообщество и якобы совершенные хищения при строительстве президентской резиденции Ново-Огарево.