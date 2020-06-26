Дмитрия Михальченко освободили. В СИЗО он провел больше трех лет

По версии обвинения, Михальченко создал преступное сообщество для систематических хищений бюджетных средств при исполнении заказов ФСО. Несколько дней назад по делу вынесен первый обвинительный приговор. Петербургский бизнесмен Александр Родионов получил три года колонии.

«Они освобождены из СИЗО и помещены под домашний арест», — уточнили в пресс-службе.

Как сообщили «Фонтанке» во Втором западном окружном военсуде, сегодня на очередном заседании Михальченко и Андрею Каминову изменили меру пресечения.

Бывший петербургский миллиардер Дмитрий Михальченко 26 июня освобожден под домашний арест из следственного изолятора. Меру пресечения изменил суд, рассматривающий дело о хищениях по линии ФСО.

Дмитрий Михальченко — основатель холдинга «Форум». Его арестовали в марте 2017 года по делу о контрабанде алкоголя, а позже обвинили в создании преступного сообщества.

Следующее заседание по делу Михальченко пройдет 29 июня. Оно слушается в открытом режиме. Процесс откладывался на месяц из-за коронавируса у Михальченко и Каминова.