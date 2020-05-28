Михальченко и Каминову вышло послабление из-за коронавируса. Их увезли из «Лефортово» в больницу «Матросской тишины»

Еще два арестанта СИЗО «Лефортово» госпитализированы. Обвиняемые в хищении 225 млн рублей, выделенных на строительство и реконструкцию объектов в резиденции президента РФ в Ново-Огарёве, Дмитрий Михальченко и Андрей Каминов переведены в больницу «Матросской тишины».



Как сообщили 28 мая RT в ОНК Москвы, Дмитрия Михальченко и Андрея Каминова доставили в тюремную больницу для обследования. Такая процедура, по словам члена комиссии Марины Литвинович, стандартная для таких случаев.



Ранее из «Лефортова» в ту же больницу был помещён с подозрением на коронавирус совладелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов

