Михальченко и Каминову вышло послабление из-за коронавируса. Их увезли из «Лефортово» в больницу «Матросской тишины»
Еще два арестанта СИЗО «Лефортово» госпитализированы. Обвиняемые в хищении 225 млн рублей, выделенных на строительство и реконструкцию объектов в резиденции президента РФ в Ново-Огарёве, Дмитрий Михальченко и Андрей Каминов переведены в больницу «Матросской тишины».
Как сообщили 28 мая RT в ОНК Москвы, Дмитрия Михальченко и Андрея Каминова доставили в тюремную больницу для обследования. Такая процедура, по словам члена комиссии Марины Литвинович, стандартная для таких случаев.
Ранее из «Лефортова» в ту же больницу был помещён с подозрением на коронавирус совладелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов
Напомним, Михальченко и Каминов обвиняются в хищении 225 млн рублей, выделенных на строительство и реконструкцию объектов в резиденции президента РФ в Ново-Огарёве.
Дмитрий Михальченко в начале 2000-х основал компанию «Форум» вместе с Николаем Негодовым. В 2016 году Михальченко и бывшего руководителя его службы безопасности Бориса Коревского арестовали по крупному делу о контрабанде алкоголя. Пока бизнесмен находился под стражей, главные активы его компании перетекли к «Бронка Групп», которой в равных долях владеют Негодов и супруга экс-главы ФСО Евгения Мурова Людмила. С момента заключения Михальченко под стражу «Форум» лишился порта Бронка, Единого центра документов, нескольких ресторанов и бутиков одежды, а в мае 2019 года началась ликвидация холдинга.
В 2017 году Михальченко обвинили в создании преступного сообщества. По версии обвинения, он и подручные организовали схему систематических хищений на объектах государственной важности – например, президентской резиденции в Ново-Огарево. Главное военное следственное управление СКР считает, что при реконструкции этого объекта были похищены денежные средства, в частности, – на установке системы кондиционирования. По делу проходят также подчиненный Васильева – полковник ФСО Дмитрий Улитин, экс-глава предприятия «Атэкс» ФСО Андрей Каминов, бизнесмены Сергей Литвинов и Борис Мальцев.