FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+14°C/Завтра: +18
71.06р77.91р
ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙНПомощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
28.05.2020 14:14
0
Печать

Михальченко и Каминову вышло послабление из-за коронавируса. Их увезли из «Лефортово» в больницу «Матросской тишины»

Еще два арестанта СИЗО «Лефортово» госпитализированы. Обвиняемые в хищении 225 млн рублей, выделенных на строительство и реконструкцию объектов в резиденции президента РФ в Ново-Огарёве, Дмитрий Михальченко и Андрей Каминов переведены в больницу «Матросской тишины».

Как сообщили 28 мая RT в ОНК Москвы, Дмитрия Михальченко и Андрея Каминова доставили в тюремную больницу для обследования. Такая процедура, по словам члена комиссии Марины Литвинович, стандартная для таких случаев.

Ранее из «Лефортова» в ту же больницу был помещён с подозрением на коронавирус совладелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов

Напомним, Михальченко и Каминов обвиняются в хищении 225 млн рублей, выделенных на строительство и реконструкцию объектов в резиденции президента РФ в Ново-Огарёве.

Дмитрий Михальченко в начале 2000-х основал компанию «Форум» вместе с Николаем Негодовым. В 2016 году Михальченко и бывшего руководителя его службы безопасности Бориса Коревского арестовали по крупному делу о контрабанде алкоголя. Пока бизнесмен находился под стражей, главные активы его компании перетекли к «Бронка Групп», которой в равных долях владеют Негодов и супруга экс-главы ФСО Евгения Мурова Людмила. С момента заключения Михальченко под стражу «Форум» лишился порта Бронка, Единого центра документов, нескольких ресторанов и бутиков одежды, а в мае 2019 года началась ликвидация холдинга.

В 2017 году Михальченко обвинили в создании преступного сообщества. По версии обвинения, он и подручные организовали схему систематических хищений на объектах государственной важности – например, президентской резиденции в Ново-Огарево. Главное военное следственное управление СКР считает, что при реконструкции этого объекта были похищены денежные средства, в частности, – на установке системы кондиционирования. По делу проходят также подчиненный Васильева – полковник ФСО Дмитрий Улитин, экс-глава предприятия «Атэкс» ФСО Андрей Каминов, бизнесмены Сергей Литвинов и Борис Мальцев.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний