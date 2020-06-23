Первый ответил за климат президента. Приговоренный за воровство в Ново-Огарево бизнесмен из Петербурга услышит обращение Путина на свободе
Петербургского бизнесмена Александра Родионова признали виновным в растрате выделенных на президентское благополучие денег. Он получил три года и уже на свободе сочувствует своему бывшему покровителю Дмитрию Михальченко.
Как сообщили «Фонтанке» в Мосгорсуде, 23 июня Родионову вынесен обвинительный приговор по делу о хищениях на строительстве президентских объектов.
«Ему назначено три года колонии со штрафом 500 тысяч рублей и годом ограничения свободы, — уточнили в пресс-службе суда. — Дело слушалось в закрытом режиме, материалы под грифом секретности».
Приговор вынесен за несколько часов до выступления Владимира Путина перед нацией. Александр Родионов и другие могут следить за президентским обращением в трансляции «Фонтанки».
Родионов представлял компанию «Климат проф» при исполнении господрядов в резиденции Ново-Огарево. Как писала «Фонтанка», на строительстве были сэкономлены и похищены не менее 225 миллионов рублей.
Родионов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Приговор можно считать дипломатическим. Задержанный в марте 2017 года бизнесмен отбыл срок в СИЗО.
Основное дело еще слушается. В нем возникла коронавирусная пауза. У бывшего петербургского миллиардера Дмитрия Михальченко и его предполагаемого подручного Андрея Каминова нашли COVID-19.
В преступное сообщество с Михальченко объединен генерал-лейтенант ФСО Игорь Васильев. «Фонтанка» рассказывала о причудливых фактах его биографии. Васильев — автор научной статьи о грамотных тратах при госзакупках.