Первый ответил за климат президента. Приговоренный за воровство в Ново-Огарево бизнесмен из Петербурга услышит обращение Путина на свободе

Петербургского бизнесмена Александра Родионова признали виновным в растрате выделенных на президентское благополучие денег. Он получил три года и уже на свободе сочувствует своему бывшему покровителю Дмитрию Михальченко.



Как сообщили «Фонтанке» в Мосгорсуде, 23 июня Родионову вынесен обвинительный приговор по делу о хищениях на строительстве президентских объектов.



«Ему назначено три года колонии со штрафом 500 тысяч рублей и годом ограничения свободы, — уточнили в пресс-службе суда. — Дело слушалось в закрытом режиме, материалы под грифом секретности».

