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23.06.2020 13:59
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Путин расскажет, как мы победили коронавирус

Следим за обращением президента к нации

Сегодня Владимир Путин обратится к россиянам, чтобы подвести предварительные итоги борьбы с коронавирусом, рассказать о состоянии дел в экономике и обозначить перспективы на будущее.

Мы следим за заявлениями президента в этой онлайн-трансляции. Подключайтесь!

Виталий Калистратов / Сеть городских порталов
Виталий Калистратов / Сеть городских порталов
Виталий Калистратов / Сеть городских порталов

Друзья, ждем вместе с вами обращение президента. Надеемся, что оно будет скоро.

Виталий Калистратов / Сеть городских порталов
Виталий Калистратов / Сеть городских порталов
Виталий Калистратов / Сеть городских порталов

По последним данным университета Хопкинса, в мире зафиксировано 9 124 193 случая коронавирусной инфекции. На первом месте США, где 2 312 302 заражения, второе — у Бразилии, 1 106 470 случаев. Россия занимает третье место.

Виталий Калистратов / Сеть городских порталов
Виталий Калистратов / Сеть городских порталов
Виталий Калистратов / Сеть городских порталов

Пока ждем президента, давайте обсудим последние новости о вакцине против COVID-19. Тем более новости эти есть, и они хорошие.

В Казанском федеральном университете начали тестировать вакцину на животных, а в госпитале Бурденко вкололи порцию вакцины второй группе добровольцев — сразу 20 людям. Первый этап прошел еще 18 июня и обошелся без происшествий. Испытания проходят также в Сеченовском университете, где вакцину получили 20 человек. Первые часы у некоторых незначительно поднялась температура и заболела голова, но в течение дня все прошло.

Состояние всех участников эксперимента оценивается врачами как нормальное.

Виталий Калистратов / Сеть городских порталов
Виталий Калистратов / Сеть городских порталов
Виталий Калистратов / Сеть городских порталов

Обращение Путина должно начаться в ближайшее время. Ждем вместе с вами, друзья.

Виталий Калистратов / Сеть городских порталов
Виталий Калистратов / Сеть городских порталов
Виталий Калистратов / Сеть городских порталов

Коронавирусные выплаты мы собрали в одну картинку.

Виталий Калистратов / Сеть городских порталов
Виталий Калистратов / Сеть городских порталов
Виталий Калистратов / Сеть городских порталов
Виталий Калистратов / Сеть городских порталов

Не исключено, что в своем обращении Владимир Путин продлит часть коронавирусных выплат или предложит новые меры поддержки. За всё время помощь была оказана семьям с детьми, безработным, бизнесу. Часть выплат, например премии медикам, работающим с COVID-19, на днях продлили до конца лета.

Виталий Калистратов / Сеть городских порталов
Виталий Калистратов / Сеть городских порталов
Виталий Калистратов / Сеть городских порталов

За последние месяцы Владимир Путин обращался к нации три раза.

  • 25 марта президент объявил о переносе дня голосования по поправкам в Конституцию на более поздний срок, предложил финансовую помощь семьям с детьми, безработным и бизнесу. Объявил неделю с 30 марта по 3 апреля нерабочей;
  • 2 апреля Путин продлил нерабочие дни до конца апреля и дал главам региона право самим регулировать карантинные меры;
  • 11 мая президент объявил о прекращении периода нерабочих дней. Попросил правительство подготовить план восстановления экономики и предложить новые меры поддержки бизнесу, производству и гражданам.
Виталий Калистратов / Сеть городских порталов
Виталий Калистратов / Сеть городских порталов
Виталий Калистратов / Сеть городских порталов

Ситуация с коронавирусом в России заметно стабилизируется, об этом сегодня на заседании по борьбе с пандемией заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

— В последние дни ситуация с коронавирусом заметно стабилизируется, количество заболевших продолжает снижаться, — отметил он. — В то же время мы продолжаем поддерживать высокий уровень тестирования на коронавирус.

Виталий Калистратов / Сеть городских порталов
Виталий Калистратов / Сеть городских порталов
Виталий Калистратов / Сеть городских порталов

Кстати, уже завтра в стране будет внеплановый выходной в честь парада Победы. А еще через неделю, 1 июля, вновь нерабочий день — на этот раз по поводу голосования по поправкам в Конституцию.

Виталий Калистратов / Сеть городских порталов

Свежий опрос ВЦИОМ показал, что 54% респондентов собираются пойти на голосование. На серии опросов эксперты построили прогноз результатов голосования. Согласно ему, за внесение поправок проголосуют 67–71%, против — 28–32%. Примерно 1–2% испортят бюллетень.

Виталий Калистратов / Сеть городских порталов
Виталий Калистратов / Сеть городских порталов
Виталий Калистратов / Сеть городских порталов

На сегодняшний день в России почти 600 тысяч официальных случаев коронавируса — плюс 7425 случаев за последние сутки. При этом выздоровевших за сутки больше 12 тысяч человек.

Статистика по стране в одной картинке выглядит вот так.

Виталий Калистратов / Сеть городских порталов
Виталий Калистратов / Сеть городских порталов
Виталий Калистратов / Сеть городских порталов
Виталий Калистратов / Сеть городских порталов

Телеобращение начнется ориентировочно в 15:00 мск.

Виталий Калистратов / Сеть городских порталов
Виталий Калистратов / Сеть городских порталов
Виталий Калистратов / Сеть городских порталов

Привет, друзья! Ждем очередное обращение президента к стране. Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков анонсировал, что в своей речи Владимир Путин подведет предварительные итоги борьбы с коронавирусом.

— Телеобращение будет о текущем моменте, о предварительных итогах борьбы с коронавирусом, о перспективах, о состоянии дел в экономике и о нас с вами в целом, — сказал Песков.

Ждем новых заявлений.

Виталий Калистратов / Сеть городских порталов
Виталий Калистратов / Сеть городских порталов
Виталий Калистратов / Сеть городских порталов

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