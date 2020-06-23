Путин расскажет, как мы победили коронавирус

Путин расскажет, как мы победили коронавирусСледим за обращением президента к нации
Сегодня Владимир Путин обратится к россиянам, чтобы подвести предварительные итоги борьбы с коронавирусом, рассказать о состоянии дел в экономике и обозначить перспективы на будущее.
Мы следим за заявлениями президента в этой онлайн-трансляции. Подключайтесь!
Друзья, ждем вместе с вами обращение президента. Надеемся, что оно будет скоро.
По последним данным университета Хопкинса, в мире зафиксировано
Пока ждем президента, давайте обсудим последние новости о вакцине против COVID-19. Тем более новости эти есть, и они хорошие.
В Казанском федеральном университете начали тестировать вакцину на животных, а в госпитале Бурденко вкололи порцию вакцины второй группе добровольцев — сразу 20 людям. Первый этап прошел еще 18 июня и обошелся без происшествий. Испытания проходят также в Сеченовском университете, где вакцину получили 20 человек. Первые часы у некоторых незначительно поднялась температура и заболела голова, но в течение дня все прошло.
Состояние всех участников эксперимента оценивается врачами как нормальное.
Обращение Путина должно начаться в ближайшее время. Ждем вместе с вами, друзья.
Коронавирусные выплаты мы собрали в одну картинку.
Не исключено, что в своем обращении Владимир Путин продлит часть коронавирусных выплат или предложит новые меры поддержки. За всё время помощь была оказана семьям с детьми, безработным, бизнесу. Часть выплат, например премии медикам, работающим с COVID-19, на днях продлили до конца лета.
За последние месяцы Владимир Путин обращался к нации три раза.
- 25 марта президент объявил о переносе дня голосования по поправкам в Конституцию на более поздний срок, предложил финансовую помощь семьям с детьми, безработным и бизнесу. Объявил неделю с 30 марта по 3 апреля нерабочей;
- 2 апреля Путин продлил нерабочие дни до конца апреля и дал главам региона право самим регулировать карантинные меры;
- 11 мая президент объявил о прекращении периода нерабочих дней. Попросил правительство подготовить план восстановления экономики и предложить новые меры поддержки бизнесу, производству и гражданам.
Ситуация с коронавирусом в России заметно стабилизируется, об этом сегодня на заседании по борьбе с пандемией заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
— В последние дни ситуация с коронавирусом заметно стабилизируется, количество заболевших продолжает снижаться, — отметил он. — В то же время мы продолжаем поддерживать высокий уровень тестирования на коронавирус.
Кстати, уже завтра в стране будет внеплановый выходной в честь парада Победы. А еще через неделю, 1 июля, вновь нерабочий день — на этот раз по поводу голосования по поправкам в Конституцию.
Свежий опрос ВЦИОМ показал, что 54% респондентов собираются пойти на голосование. На серии опросов эксперты построили прогноз результатов голосования. Согласно ему, за внесение поправок проголосуют 67–71%, против — 28–32%. Примерно 1–2% испортят бюллетень.
На сегодняшний день в России почти
Статистика по стране в одной картинке выглядит вот так.
Телеобращение начнется ориентировочно в 15:00 мск.
Привет, друзья! Ждем очередное обращение президента к стране. Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков анонсировал, что в своей речи Владимир Путин подведет предварительные итоги борьбы с коронавирусом.
— Телеобращение будет о текущем моменте, о предварительных итогах борьбы с коронавирусом, о перспективах, о состоянии дел в экономике и о нас с вами в целом, — сказал Песков.
Ждем новых заявлений.