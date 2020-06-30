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30.06.2020 08:39
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Три прототипа вакцины от COVID-19, разработанные «Вектором», оказались эффективны

Три прототипа вакцины от коронавирусной инфекции прошли испытания успешно, сообщил генеральный директор центра «Вектор» Ринат Максютов.

Его словам 30 июня цитирует РИА «Новости»: «В настоящее время три прототипа вакцины против заболевания COVID-19 успешно прошли испытания на способность формировать иммунный ответ. Это наиболее продвинутые с точки зрения полученных результатов препараты». Над вакцинами в «Векторе» работают несколько групп, в общей сложности более ста сотрудников, добавил Максютов.

Ранее он рассказал, что в центре выделили более ста штаммов 2019-nCoV.

На вакцины от «Вектора» российское правительство возлагает особые надежды, наряду с результатами работы ФГБУ «Институт им. Гамалеи» и Санкт-Петербургского научно-исследовательского института вакцин, сывороток ФМБА. Чиновники надеются, что массовое производство вакцины начнётся в конце августа — начале сентября.

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Комментарии (3)

261228221
Это все конечно очень интересно, но когда будет готовы первые 100 млн доз? Без массовой вакцинации все эти единичные образцы носят только научный интерес, а не практический.
Brit
Не рановато ли? В западных странах с теми технологиями, что будут у нас через триста лет, и то обещают первые успехи не раньше Рождества.
Хотя... Если принять во внимание, что Вектор в советское время занимался разработкой бактериологического оружия и антидотов к нему... Тогда всё становится на свои места.
Используют советские наработки!
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