Три прототипа вакцины от COVID-19, разработанные «Вектором», оказались эффективны
Три прототипа вакцины от коронавирусной инфекции прошли испытания успешно, сообщил генеральный директор центра «Вектор» Ринат Максютов.
Его словам 30 июня цитирует РИА «Новости»: «В настоящее время три прототипа вакцины против заболевания COVID-19 успешно прошли испытания на способность формировать иммунный ответ. Это наиболее продвинутые с точки зрения полученных результатов препараты». Над вакцинами в «Векторе» работают несколько групп, в общей сложности более ста сотрудников, добавил Максютов.
Ранее он рассказал, что в центре выделили более ста штаммов 2019-nCoV.
На вакцины от «Вектора» российское правительство возлагает особые надежды, наряду с результатами работы ФГБУ «Институт им. Гамалеи» и Санкт-Петербургского научно-исследовательского института вакцин, сывороток ФМБА. Чиновники надеются, что массовое производство вакцины начнётся в конце августа — начале сентября.