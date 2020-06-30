Специалисты рассказали, сколько в России выявлено штаммов коронавируса

В конце мая глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала агентству, что новый вирус не обладает высокой изменчивостью. О низкой способности к мутации по сравнению с другими РНК-содержащими вирусами РБК говорил доцент кафедры биохимии Оксфордского университета Алфредо Кастелло Паломарес. Что такое коронавирус, и как работать с его штаммами , «Фонтанке» рассказывал заведующий лабораторией молекулярной вирусологии НИИ гриппа Андрей Комиссаров, где расшифровали геном этого вируса.

РИА «Новости» 30 июня цитирует слова генерального директора центра Рината Максютова: «После появления больных в России мы выделили свои штаммы коронавируса, их сейчас у нас более 100».

Директор исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии Александр Гинцбург называл коронавирус «очень хитрым», так как часть его генома направлена на обман иммунной системы. Он заставляет организм вырабатывать антитела, которые не могут его нейтрализовать. Только у 30% переболевших людей (из 200 протестированных в его центре) были найдены антитела, не позволяющие человеку заболеть снова.

Первые два случая заболевания COVID-19 были зафиксированы в России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Она охватила практически все государства. По информации Всемирной организации здравоохранения, общее число заболевших превысило 9,8 миллиона, 495 тысяч человек скончались. В России, по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на утро 29 июня, зафиксировано 641,1 тысячи зараженных, более 9 тысяч умерли.

В «Векторе» ведётся разработка вакцины против коронавируса. Правительство возлагает на неё надежду наряду с исследованиями ФГБУ «Институт им. Гамалеи» и Санкт-Петербургского научно-исследовательского института вакцин, сывороток ФМБА. Чиновники надеются, что массовое производство вакцины начнётся в конце августа — начале сентября.