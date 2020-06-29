Видео последних минут в ИК №3 в посёлке Форносово 29 июня публикует 47news . 19 июня там на свободу выпускали 45-летнего Андрея Максимова. Он получил 4,5 года за разбой и вышел досрочно. В колонии его могут охарактеризовать как человека, который не бегал от работы: срок Максимов отбывал, занимаясь металлообработкой.

По версии следствия, через четыре дня, 23-го числа, именно он прельстился сумочкой пожилой женщины в парке Александрино и отобрал её, несколько раз ударив жертву ножом. От полученных травм пенсионерка скончалась в реанимации. Судя по записи с камер , женщина была не единственной, к кому приставал нападавший. Ему вменяют разбой (162 УК) и умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей (часть 4 статьи 111 УК).

Мужчина до сих пор на свободе. Максимов родился в деревне Шум Кировского района Ленобласти, одно время жил в Ханты-Мансийском автономном округе, имел проблемы с законом и судом Тюменской области. Как пишет 47news, вероятно, мог отправиться в квартиру дома на улице Танкиста Хрустицкого в Кировском районе Петербурга.



В ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти просят тех, кто располагает информацией о месте нахождения подозреваемого, сообщить об этом по телефонам «02», «112», +79118398774 или в дежурную часть Кировского УМВД Петербурга (573-13-10, 252-02-02).

