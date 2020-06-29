Смольный согласовал передачу участка на Среднем проспекте под строительство отеля «три звезды»
Правительство Петербурга согласовало передачу ООО «Центр АТР-Сайгон» земельного участка на Среднем проспекте Васильевского острова, 40, для строительства гостиницы. Соглашение о создании 3-звездочного отеля было подписано бывшим губернатором Петербурга Георгием Полтавченко и генеральным директором ООО «Центр АТР-Сайгон» Ву Динь Ле на Петербургском международном экономическом форуме - 2018.
На участке расположен «Особняк В.И. Турчаниновой», внесенный в перечень объектов культурного наследия регионального значения. Инвестор планирует его реконструкцию, а также приспособление здания под гостиницу «три звезды», в котором будет не менее 100 номеров. Площадь здания составляет 3,5 тысячи квадратных метров, участок занимает территорию в 1,5 тысячи квадратов.
Ранее компания с вьетнамскими корнями выиграла право на концессию. Срок реконструкции составляет 55 месяцев, право аренды земельного участка заключается на 43 года с даты подписания концессионного соглашения. Объем инвестиций превысит 470 млн рублей.
Собственниками компании являются Нго Тхи Тхуи, Нина Ле и Во Ван Бинь. Гендиректор Ву Динь Ле является также гендиректором компании «XXI век», которая принадлежит члену совета директоров «Газпром нефти» Владиславу Барышникову.
Напомним, соглашение о создании 3-звездочного отеля на Васильевском острове было подписано в рамках ПМЭФ-2018. Изначально объем инвестиций должен был составить около 670 млн рублей. Конкурс был объявлен комитетом по инвестициям осенью 2017 года, его итоги подвели в апреле 2018-го.