Смольный согласовал передачу участка на Среднем проспекте под строительство отеля «три звезды»

Правительство Петербурга согласовало передачу ООО «Центр АТР-Сайгон» земельного участка на Среднем проспекте Васильевского острова, 40, для строительства гостиницы. Соглашение о создании 3-звездочного отеля было подписано бывшим губернатором Петербурга Георгием Полтавченко и генеральным директором ООО «Центр АТР-Сайгон» Ву Динь Ле на Петербургском международном экономическом форуме - 2018.

На участке расположен «Особняк В.И. Турчаниновой», внесенный в перечень объектов культурного наследия регионального значения. Инвестор планирует его реконструкцию, а также приспособление здания под гостиницу «три звезды», в котором будет не менее 100 номеров. Площадь здания составляет 3,5 тысячи квадратных метров, участок занимает территорию в 1,5 тысячи квадратов.