Сбербанк снизил зарплаты менеджерам и рассчитывает сэкономить 82 млрд рублей

Как сообщает 29 июня ТАСС , глава Сбербанка Герман Греф в интервью агентству рассказал, что банк не стал увольнять сотрудников из-за начала пандемии, только приостановил набор новых кадров. «Из-за резкого падения доходов был тяжёлый выбор, сокращать ли персонал. Мы сделали программу сокращения расходов сначала на 40 млрд, потом поняли, что недостаточно, и довели её до цифры примерно 82 млрд рублей, — рассказал Греф. — Первое — пострадали зарплаты у менеджмента всего. Мы не уменьшили зарплаты у рядового персонала, и коэффициенты премирования оставили такие же, а менеджмент весь пострадал».

Сбербанк России планирует сэкономить в целом около 82 млрд рублей, в основном за счёт снижения зарплат менеджерам. При этом дивиденды за 2019 год должны быть «хорошие».

Из-за заболевания сотрудников COVID-19 банк на некоторое время закрывал более 200 отделений по всей стране. Если один работник отделения заражался коронавирусной инфекцией, закрывалось всё отделение, весь штат отправлялся на карантин. В помещении проводили полную дезинфекцию и на две недели карантина направляли туда новую команду.

Через три дня после объявления в стране нерабочих дней Сбербанк открылся на 30 % от обычной численности. Но отделения не справлялись с потоком клиентов, и пришлось довести численность сотрудников до 90 %, рассказывает Греф.

За время пандемии Сбербанк не зафиксировал оттока вкладов. На некоторое время возник дефицит валюты из-за высокого спроса на неё и проблем с доставкой в РФ.

По дивидендам окончательное решение будет принято в сентябре, отметил Греф. «[Дивиденды в бюджет] пойдут, как и положено, — обещает глава банка. — Решение об объеме правление [Сбербанка] примет в августе и предложит совету директоров. Собрание акционеров окончательно подведет итог в сентябре. Мы с уверенностью смотрим в будущее и точно заплатим хорошие дивиденды».