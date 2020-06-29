На юге Петербурга мужчина, увидев полицейских, пытался выбросить рюкзак. В нем нашли наркотики

Полиция Петербурга задержала во Фрунзенском районе мужчину, который в присутствии полицейских пытался избавиться от рюкзака с наркотиками.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области, инцидент произошел в ночь на 27 июня у дома 28 корпус 5 по улице Белградской. Наряд патрульно-постовой службы за административное правонарушение задержал 25-летнего неработающего петербуржца. Он, увидев приближающихся людей в форме, выкинул рюкзак.



«При его осмотре полицейскими было обнаружено и изъято несколько пакетиков с веществом растительного происхождения массой 132,5 грамма», - сообщает ведомство.

