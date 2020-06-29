FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+19°C/Завтра: +18
69.13р77.54р
Конституция-2020Помощь для бизнеса и гражданЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
29.06.2020 08:42
0
Печать

На юге Петербурга мужчина, увидев полицейских, пытался выбросить рюкзак. В нем нашли наркотики

Полиция Петербурга задержала во Фрунзенском районе мужчину, который в присутствии полицейских пытался избавиться от рюкзака с наркотиками.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области, инцидент произошел в ночь на 27 июня у дома 28 корпус 5 по улице Белградской. Наряд патрульно-постовой службы за административное правонарушение задержал 25-летнего неработающего петербуржца. Он, увидев приближающихся людей в форме, выкинул рюкзак.

«При его осмотре полицейскими было обнаружено и изъято несколько пакетиков с веществом растительного происхождения массой 132,5 грамма», - сообщает ведомство.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств). Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний