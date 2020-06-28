«Авиакомпания NordWind накануне сделала массовую SMS-рассылку пассажирам, в которой оповестила об отмене множества рейсов, в частности, на маршруте Санкт-Петербург - Сочи, до конца августа. При этом колл-центр фактически не работает, деньги не возвращаются, билеты на другие рейсы не переоформляются», - например, говорится в письме клиента Сергея.

О рассылке компании соообщили «Фонтанке» читатели 28 июня. Их информацию подтверждают десятки комментариев в аккаунтах «Северного ветра» пассажиры из других городов.

В тупиковой ситуации оказались клиенты перевозчика «Северный ветер». Компания веерно рассылает SMS-сообщения об отмене рейсов без намека на возврат денег и возобновление полетной программы.

Пользователь mylagom_life на странице перевозчика в Instagram пишет: «Купили билет на 16 июля. На следующий день получили уведомление, что рейс отменен. Трубку не берут, на сообщения не отвечают».



Пользователь astapchik_danil тоже беседует сам с собой: «Пришла смска, что рейс отменен. Дозвониться до специалистов невозможно! Что делать? Как поменять рейс?»



Пассажир с ником sergeimokshanin тоже задает вопрос в пустоту: «Прошу сообщить, когда вернете деньги за отмененный рейс в мае Орск-Москва».



Свою историю рассказывает пользователь hide_hd: «Отменили рейс. Уведомление никакое не приходило. Зашла на сайт, пыталась найти свой рейс, в расписании его больше не было. Вылет на другой день неудобен, проживание кто оплатит? Плюс нужна доплата на новый билет, и не факт, что, обменяв, они не отменят новый рейс. Все говорит о том, что компания банкрот».