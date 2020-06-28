Авиакомпания «Северный ветер» отменяет полеты. Вернуть деньги и обменять билеты пассажиры не могут
В тупиковой ситуации оказались клиенты перевозчика «Северный ветер». Компания веерно рассылает SMS-сообщения об отмене рейсов без намека на возврат денег и возобновление полетной программы.
О рассылке компании соообщили «Фонтанке» читатели 28 июня. Их информацию подтверждают десятки комментариев в аккаунтах «Северного ветра» пассажиры из других городов.
«Авиакомпания NordWind накануне сделала массовую SMS-рассылку пассажирам, в которой оповестила об отмене множества рейсов, в частности, на маршруте Санкт-Петербург - Сочи, до конца августа. При этом колл-центр фактически не работает, деньги не возвращаются, билеты на другие рейсы не переоформляются», - например, говорится в письме клиента Сергея.
Пользователь mylagom_life на странице перевозчика в Instagram пишет: «Купили билет на 16 июля. На следующий день получили уведомление, что рейс отменен. Трубку не берут, на сообщения не отвечают».
Пользователь astapchik_danil тоже беседует сам с собой: «Пришла смска, что рейс отменен. Дозвониться до специалистов невозможно! Что делать? Как поменять рейс?»
Пассажир с ником sergeimokshanin тоже задает вопрос в пустоту: «Прошу сообщить, когда вернете деньги за отмененный рейс в мае Орск-Москва».
Свою историю рассказывает пользователь hide_hd: «Отменили рейс. Уведомление никакое не приходило. Зашла на сайт, пыталась найти свой рейс, в расписании его больше не было. Вылет на другой день неудобен, проживание кто оплатит? Плюс нужна доплата на новый билет, и не факт, что, обменяв, они не отменят новый рейс. Все говорит о том, что компания банкрот».
«Фонтанка» обратилась в пресс-службу авиакомпании и получила ответ: «Просим прощения. По решению руководства ситуацию не комментируем».
Попытка дозвониться до горячей линии «Северного ветра» в течение дня тоже провалилась. По телефону автоответчик говорит, что все операторы заняты, время ожидания не менее 15 минут, после чего звонок сбрасывает. С той же схемой «общения» сталкиваются и пассажиры, пишут они в соцсетях.
«Фонтанка» связалась с сотрудником авиакомпании. Он пожелал остаться неназванным. Сообщил, что отмена рейсов связана с низким спросом, и отмены на июль и август, возможно, не последние в этом году.
Компания «Северный ветер» (Nord Wind avia) принадлежит туроператору «Пегас туристик», которым, в свою очередь, владеет предпринимательница Каринэ Букрей. Перевозчик специализируется на чартерных перевозках. Его услугами, в частности, пользовалась Роснефть для полетов в Венесуэлу в период политического кризиса. В прошлом году компания показала выручку 65 миллиардов рублей.