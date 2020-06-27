«Алые паруса» заняли своё место в Финском заливе. До начала праздника выпускников остались минуты

Двухмачтовый бриг «Россия» занял выжидательную позицию в акватории Финского залива. До начала петербургского праздника выпускников «Алые паруса» остались считанные минуты.



Как передает корреспондент «Фонтанки» вечером 27 июня, парусник начнёт движение с наступлением сумерок. Это произойдёт после официальной и концертной частей праздника. Финальный проход корабля на фоне праздничного салюта завершит главное событие этого лета для выпускников.



В ближайшее время с крыши высотки мероприятие откроют ведущие Иван Ургант и Дарья Александрова, после чего с окончанием школы выпускников поздравят президент России Владимир Путин и губернатор Петербурга Александр Беглов. Специально для виновников торжества на установленной на Крестовском острове сцене выступят популярные исполнители и группы.

