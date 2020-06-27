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27.06.2020 22:17
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«Алые паруса» заняли своё место в Финском заливе. До начала праздника выпускников остались минуты

Двухмачтовый бриг «Россия» занял выжидательную позицию в акватории Финского залива. До начала петербургского праздника выпускников «Алые паруса» остались считанные минуты.

Как передает корреспондент «Фонтанки» вечером 27 июня, парусник начнёт движение с наступлением сумерок. Это произойдёт после официальной и концертной частей праздника. Финальный проход корабля на фоне праздничного салюта завершит главное событие этого лета для выпускников.

В ближайшее время с крыши высотки мероприятие откроют ведущие Иван Ургант и Дарья Александрова, после чего с окончанием школы выпускников поздравят президент России Владимир Путин и губернатор Петербурга Александр Беглов. Специально для виновников торжества на установленной на Крестовском острове сцене выступят популярные исполнители и группы.

Трансляция праздника выпускников начнется в 22:30 на Пятом канале. Ее также можно посмотреть на официальном сайте телеканала и в его сообществах в социальных сетях.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

kоt-obormot
Пускай этот унылый расскажет, как игорек - димону в рыло заехал на этом празднике после инагурации уточкина. Всяк повеселей будет, чем вся эта нынешняя хрень.
alexpv
Ужас, смотрю 5 канал, они ещё смеют с пафосом рассказывать сколько денег втюхали в это никому не нужное шоу, которое можно посмотреть только по телевизору.
Все это можно было снять в студии.
Невероятное по масштабу затрат и бессмысленности шоу.
Надеюсь СК заинтересуется.
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