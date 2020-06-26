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26.06.2020 13:51
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Введение новых правил автомобильного тюнинга перенесено

Правительство перенесло вступление в силу новых правил автотюнинга на 1 февраля 2021 года. Изначально их планировалось ввести 1 июля.

По новым правилам, перед тем как внести изменения в конструкцию машины, автовладельцы должны будут, во-первых, в испытательной лаборатории получить заключение предварительной технической экспертизы. Во-вторых, с заявлением надо будет обратиться в ГИБДД, где выдадут разрешение и свидетельство о соответствии требованиям безопасности. После переделки нужно снова приехать в ГИБДД — теперь уже чтобы получить свидетельство. Для этого требуется предъявить сам автомобиль, заявление, протокол проверки безопасности конструкции и квитанцию об оплате пошлины. В случае установки газового оборудования понадобится декларация от производителя работ, пишет 26 июня РИА Новости.

ГИБДД может отказать в разрешении на тюнинг. Причиной могут стать подделка документов, уничтожение идентификационного номера, увеличение разрешенной максимальной массы, замена запчастей на не предусмотренные для этой модели и установка грузоподъемного оборудования.

Напомним, что Минздрав отложил введение новых правил получения справок для водителей, которое было запланировано также на 1 июля. Теперь они вступят в силу, как предполагается, 1 января.

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Комментарии (1)

Pilat
А нанесение к примеру защитной пленки, это автотюнинг или нет?
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