Новые правила вводятся 1 июля: ограничивается ввоз праворульных автомобилей
С 1 июля вступят в силу нововведения для автомобилистов, касающиеся праворульных машин. Получать медсправку нового образца пока не надо.
Как сообщает 26 июня ТАСС, под запрет на ввоз с 1 июля попадает праворульный транспорт категорий М2 и М3 — пассажирские автобусы, микроавтобусы и строительная спецтехника. Для легковых автомобилей усложняется растаможка: владельцам надо будет получать технический сертификат, подтверждающий соответствие конструкции машины требованиям безопасности. Пошлина будет зависеть от возраста и экологического класса.
По мнению экспертов ТАСС, ограничения не окажут существенного влияния на российский авторынок, поскольку праворульных машин в стране немного.
На 1 июля было также запланировано изменение, касающееся получения или продления срока действия водительских прав. Граждан обяжут сдавать дополнительные анализы на алкоголь — в случае если нарколог выявит признаки зависимости. Однако, как передаёт РБК со ссылкой на проект приказа, Министерство здравоохранения решило отложить вступление в силу новых правил медицинского освидетельствования водителей до 1 января. Приказ должен вступить в силу 30 июня.