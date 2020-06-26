FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+27°C/Завтра: +25
69.47р78.06р
Коронавирус в СПБ. ОНЛАЙНКонституция-2020Помощь для бизнеса и гражданЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
26.06.2020 11:59
7
Печать

Новые правила вводятся 1 июля: ограничивается ввоз праворульных автомобилей

С 1 июля вступят в силу нововведения для автомобилистов, касающиеся праворульных машин. Получать медсправку нового образца пока не надо.

Как сообщает 26 июня ТАСС, под запрет на ввоз с 1 июля попадает праворульный транспорт категорий М2 и М3 — пассажирские автобусы, микроавтобусы и строительная спецтехника. Для легковых автомобилей усложняется растаможка: владельцам надо будет получать технический сертификат, подтверждающий соответствие конструкции машины требованиям безопасности. Пошлина будет зависеть от возраста и экологического класса.

По мнению экспертов ТАСС, ограничения не окажут существенного влияния на российский авторынок, поскольку праворульных машин в стране немного.

На 1 июля было также запланировано изменение, касающееся получения или продления срока действия водительских прав. Граждан обяжут сдавать дополнительные анализы на алкоголь — в случае если нарколог выявит признаки зависимости. Однако, как передаёт РБК со ссылкой на проект приказа, Министерство здравоохранения решило отложить вступление в силу новых правил медицинского освидетельствования водителей до 1 января. Приказ должен вступить в силу 30 июня.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (7)

261288651
Да не волнуйтесь вы так! В который уж раз вводят подобные ограничения и все заканчивается абсолютно ничем!
Sibirski Valenok
И ради чего этот геноцид качественной техники? Чтобы поддержать местных рукож..ых производителей?!
Да, в России, даже "камри" собрать нормально не могут, отказы начинаются на 2-ой тыс. км.
kоt-obormot
Ну вот и наркологам дали возможность стать коррупционерами.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний