Новые правила вводятся 1 июля: ограничивается ввоз праворульных автомобилей

С 1 июля вступят в силу нововведения для автомобилистов, касающиеся праворульных машин. Получать медсправку нового образца пока не надо.

Как сообщает 26 июня ТАСС, под запрет на ввоз с 1 июля попадает праворульный транспорт категорий М2 и М3 — пассажирские автобусы, микроавтобусы и строительная спецтехника. Для легковых автомобилей усложняется растаможка: владельцам надо будет получать технический сертификат, подтверждающий соответствие конструкции машины требованиям безопасности. Пошлина будет зависеть от возраста и экологического класса.