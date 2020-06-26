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26.06.2020 11:08
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Обманутая пенсионерка две недели спасала свои 5 миллионов, распределяя через 45 телефонных номеров мошенников

Пожилая жительница Петербурга поверила «сотруднику службы безопасности» банка и руководствовалась предложенной им инструкции по спасению средств на своих счетах. Она отдала больше 5 млн рублей.

Как стало известно «Фонтанке» 26 июня, позвонили ей еще 11-го числа. На протяжении двенадцати дней 72-летняя жительница Курляндской улицы провела минимум 45 банковских операций. В общей сложности 5,2 млн рублей она со счетов в трех банках отправила через 45 телефонных номеров, основная их часть с кодами «977», «901» и «958». Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

От действий мошенников страдают не только пожилые держатели банковских карт. Почти 2 млн рублей потеряла 39-летняя программист с Туристской улицы. Деньги она переводила на девять карт, это заняло весь день 24 июня. Также возбуждено уголовное дело.

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Комментарии (3)

sakorol
Ну, понятно пенсионерка обманулась,но программист 39 лет лохушка.
Zloi_prohozhiy
Бедные пенсионеры. денег накопила аж 5 млн, ума не накопила
261998901
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