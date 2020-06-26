На центральные регионы России надвигается циклон и похолодание

Ряд регионов России ждет на следующей неделе похолодание. В понедельник-вторник в Центральную Россию придет циклон, в результате с начала недели температура заметно снизится.

«Уже и ночью будет 10-12 градусов, днем будет 19-22... По сравнению с 30-32-градусной жарой это заметное понижение», - сообщил 26 июня РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.



Во вторник, добавил Вильфанд, похолодает еще сильнее, усилятся дожди.

«Понижение температуры и похолодание охватит также Северо-Западный федеральный округ, по-прежнему холодно будет в Поволжье, на Урале и на юге Западной Сибири», - заключил научный глава Гидрометцентра.