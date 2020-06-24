Игроки «Локомотива» изолировались на клубной базе из-за вспышек коронавируса в премьер-лиге. Они не хотят рисковать

Футболисты и тренерский штаб клуба «Локомотив» отправились на самоизоляцию на базу в Баковке из-за вспышек коронавируса в премьер-лиге. Как пояснил вице-капитан команды Маринато Гилерме, игроки не могут «позволить себе рисковать», потому что планируют занять первые места и выйти в Лигу чемпионов.

Об этом 24 июня сообщается в официальном заявлении клуба. Заболевание в бессимптомной форме у игроков команды обнаружили ещё в мае. 27 июня у «Локомотива» должен пройти матч с «Рубином», 30 июня — с «Крыльями Советов».