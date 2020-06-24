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24.06.2020 18:09
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Игроки «Локомотива» изолировались на клубной базе из-за вспышек коронавируса в премьер-лиге. Они не хотят рисковать

Футболисты и тренерский штаб клуба «Локомотив» отправились на самоизоляцию на базу в Баковке из-за вспышек коронавируса в премьер-лиге. Как пояснил вице-капитан команды Маринато Гилерме, игроки не могут «позволить себе рисковать», потому что планируют занять первые места и выйти в Лигу чемпионов.

Об этом 24 июня сообщается в официальном заявлении клуба. Заболевание в бессимптомной форме у игроков команды обнаружили ещё в мае. 27 июня у «Локомотива» должен пройти матч с «Рубином», 30 июня — с «Крыльями Советов».

Вспышка СOVID-19 в июне была зафиксирована у спортсменов «Ростова». Тогда, после отказа клуба «Сочи» встречу перенести, играть отправились представители молодёжной сборной, ребята преимущественно 2003 года рождения. Они проиграли со счётом 1:10, при этом зрители сразу же назвали встречу одной из важнейших в сезоне. Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин заявил, что ситуация была «просто несправедлива», он «восхищен тем, как мальчишки эту игру провели». Подробнее о встрече читайте в материале «Фонтанки».

Также случаи заражения были обнаружены в «Динамо» и «Уфе». В общем заявлении представители РПЛ и РФС заявили, что, несмотря на ситуацию, матчи Российской премьер-лиги не будут отменены.

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