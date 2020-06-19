Десантный USS Oak Hill с морпехами на борту вошел в Черное море

Американский десантный корабль-док USS Oak Hill зашел в Черное море и присоединился к ракетному эсминцу USS Porter для проведения операций по морской безопасности и укрепления отношений с партнерами региона и союзниками, сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины 19 июня.

USS Oak Hill (LSD 51) развернут в составе Батаанской амфибийной группы готовности (ARG) вместе с десантно-штурмовым кораблем USS Bataan LHD-5 (LHD 5) и транспортным амфибийным кораблем-доком USS New York (LPD 21), которые сосредоточены в Средиземном море.

На борту кораблей Батаанской амфибийной группы готовности находятся морские пехотинцы 26-го морского экспедиционного подразделения.

«Операции Oak Hill вместе с эсминцем USS Porter в Черном море предоставляют нам еще одну возможность для повышения безопасности на море и расширения взаимодействия с региональными партнерами», — сказал коммодор боевой амфибийной группы Батаан Лэнс Лешер.

«Прибытие Oak Hill придаст динамичности морским пехотинцам в возможностях десантирования на берег и возможность реагирования на кризисы в Черном море, обеспечит дополнительную гибкость миссии командирам 6-го флота США в наших постоянных усилиях по усилению безопасности и стабильности в регионе», — добавил он.