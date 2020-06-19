Больше 6 недель борьбы, месяц на ИВЛ. В Петербурге от ковида скончался завотделением больницы Святого Георгия

В Петербурге скончался заведующий вторым терапевтическим отделением в больнице Святого Георгия Игорь Менакер. Об этом сообщается на официальной страничке учреждения в социальной сети 19 июня. Факт смерти «Фонтанке» подтвердили в комитете здравоохранения Смольного.



«С марта Игорь Олегович лечил пациентов с COVID-19. С 1 мая начался бой за его здоровье.

Больше 6 недель борьбы, больше месяца на искусственной вентиляции легких. Болезнь была сильнее. Но только в этом мире», — говорится в сообщении больницы.