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19.06.2020 14:06
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Больше 6 недель борьбы, месяц на ИВЛ. В Петербурге от ковида скончался завотделением больницы Святого Георгия

В Петербурге скончался заведующий вторым терапевтическим отделением в больнице Святого Георгия Игорь Менакер. Об этом сообщается на официальной страничке учреждения в социальной сети 19 июня. Факт смерти «Фонтанке» подтвердили в комитете здравоохранения Смольного.

«С марта Игорь Олегович лечил пациентов с COVID-19. С 1 мая начался бой за его здоровье.

Больше 6 недель борьбы, больше месяца на искусственной вентиляции легких. Болезнь была сильнее. Но только в этом мире», — говорится в сообщении больницы.

Накануне в Петербурге стало известно о гибели двух врачей. Скончался 33-летний офтальмолог, работавший в больнице №2, и 73-летний врач скорой помощи Евгений Захаров.

В «Списке памяти», созданном российскими врачами, на сегодняшний день числится более 40 медиков, умерших в Петербурге во время пандемии коронавируса.

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Комментарии (1)

Ярополк
Земля Вам пухом, Игорь Олегович...
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