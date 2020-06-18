В Петербурге скончался молодой офтальмолог. Он работал в больнице, перепрофилированной под ковидный стационар

33-летний врач-офтальмолог скончался в Петербурге. Об этом сообщили его коллеги в социальных сетях 18 июня. Факт смерти «Фонтанке» подтвердили в комитете здравоохранения Смольного.

Медик работал в больнице №2 в Учебном переулке, которая была перепрофилирована под приём пациентов с коронавирусом.

Сегодня также стало известно о смерти 73-летнего врача скорой помощи Евгения Захарова.

В «Списке памяти», который ведут российские врачи, упоминаются 39 медиков, умерших во время пандемии коронавируса в Петербурге. По данным Росздравнадзора, всего в России скончались 489 работников сферы здравоохранения.