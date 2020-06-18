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18.06.2020 14:28
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В Петербурге скончался молодой офтальмолог. Он работал в больнице, перепрофилированной под ковидный стационар

33-летний врач-офтальмолог скончался в Петербурге. Об этом сообщили его коллеги в социальных сетях 18 июня. Факт смерти «Фонтанке» подтвердили в комитете здравоохранения Смольного.

Медик работал в больнице №2 в Учебном переулке, которая была перепрофилирована под приём пациентов с коронавирусом.

Сегодня также стало известно о смерти 73-летнего врача скорой помощи Евгения Захарова.

В «Списке памяти», который ведут российские врачи, упоминаются 39 медиков, умерших во время пандемии коронавируса в Петербурге. По данным Росздравнадзора, всего в России скончались 489 работников сферы здравоохранения.

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Комментарии (4)

WuhanRockCafe
Мда, чем больше доза covid-19, тем меньше шансов выжить
Михаил Петров-Водкин
Причину смерти назвать неудобно?
GOSDEP
Врача звали Яровой Дима. 86 г.р. Офтальмолог. Хороший мальчишка был. Добрый, активный. Царствие Небесное и земля пухом.
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