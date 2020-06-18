Ещё один петербургский медик не пережил пандемии коронавируса. Скончался опытный врач скорой

На 74-м году жизни в Петербурге скончался врач скорой помощи Евгений Захаров. Факт смерти «Фонтанке» подтвердили в администрации Кировского района и в комитете здравоохранения Смольного 18 июня.

Евгений Захаров работал в выездной бригаде скорой помощи, которая относится к 23-й поликлинике.

В «Списке памяти», созданном российскими врачами, на сегодняшний день числится 39 медиков, умерших в Петербурге во время пандемии коронавируса. По данным Росздравнадзора, всего в России скончались 489 работников сферы здравоохранения.