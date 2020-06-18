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18.06.2020 13:33
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Ещё один петербургский медик не пережил пандемии коронавируса. Скончался опытный врач скорой

На 74-м году жизни в Петербурге скончался врач скорой помощи Евгений Захаров. Факт смерти «Фонтанке» подтвердили в администрации Кировского района и в комитете здравоохранения Смольного 18 июня.

Евгений Захаров работал в выездной бригаде скорой помощи, которая относится к 23-й поликлинике.

В «Списке памяти», созданном российскими врачами, на сегодняшний день числится 39 медиков, умерших в Петербурге во время пандемии коронавируса. По данным Росздравнадзора, всего в России скончались 489 работников сферы здравоохранения.

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Комментарии (8)

Nafanka
А где же наши придурковатые "братья-сёстры" с ханжескими воплями "эпидемии - нет!", "всё пропало шеф, всё пропало!", "снимайте ограничения - это простой ГРИПП!" ? Задрали уже эти ханжи - прощелыги, постоянно находящиеся в состоянии актёра Ефремова в момент аварии...
Человек с большой буквы. Приезжал ко мне года полтора назад по вызову. Просто любил свою работу. Светлая память.
Boris_93*1
Очень жаль , доктор с таким стажем точно спас много народу , имел представление как поступить во многих ситуациях , когда речь идёт о человеческой жизни .. сочувствую родным и друзьям
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